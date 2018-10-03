Kıbrıs'ı karıştıran kavga! Meclis Başkanı sarhoş dolaşıyor

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC'de devlet televizyonu BRT'ye açıklamalar yaptı. Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'yi eleştiren Uluçay, "Başkan Yardımcısı Töre'nin şoförünün günde yaklaşık 20 saat çalıştığı görülüyor. Bu kabul edilebilir değil. Töre ile birkaç kez Divan'da harcamaları konusunu konuştuk. Kendisine özellikle hafta sonu araç kullanımına dikkat etmesi uyarısını yapmış olmamıza rağmen gerçekten ortalamanın üstünde bir benzin gideri var. Töre sadece ağustos ayında, 10 bakan ve Meclis Başkanı'nın toplam benzin giderine eşdeğer bir harcama yaptı. Bunu onaylamak mümkün değildir" dedi. Uluçay, kendisinin ise makam aracı yerine özel aracını kullandığını belirtti.

"ODALARINDA BAR GİBİ DOLAPLARI VAR"



Teberrüken Uluçay'ın açıklamalarına eleştirilerine tepki gösteren Zorlu Töre ise "Uluçay'ın benimle ilgili açıklamaları doğru değildir. Ben çalıştığım için öyle görülüyor. Meclis'e gelmeden maaş alanlara neden sesi çıkmıyor? Meclis içerisini partizanca yönetiyor. Meclis Başkanlığı ve Özel Kalem odasına mini bar şeklinde buzdolabı aldılar. İçerisinde içkiler var. Sürekli içki içiliyor. İçmeden duramayan bir Meclis Başkanı var. Açıklamaları da bundan" karşılığını verdi.