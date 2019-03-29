TUĞÇENUR YILMAZ - Kıbrıs meselesinin çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda yapılan müzakerelerin 2004 ve 2017'de başarısızlıkla sonuçlanması ve Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini bir türlü kabullenmeyerek azınlık olarak görmeye devam etmesi, Kıbrıs meselesinin federasyon temelinde çözümünü her geçen gün imkansız kılıyor. Bu da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son dönemde dile getirdiği yeni çözüm modelleri arayışına hız veriyor.

Kıbrıs'ta Türk ve Rumlara eşit siyasi hak ve statü veren anayasa ile 1960'ta kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin üç yıl sonra Rumların anayasayı feshetmeleriyle ortadan kaldırılmasının ardından Ada'da 56 yıldır kalıcı bir çözüm elde edilemedi.

Ada'da çözüme en çok yaklaşılan dönem BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın 2002'de taraflara "Kıbrıs Sorununa Kapsamlı Çözüm Temeli"ni sunmasının ardından yaşandı.

İki kurucu devletten oluşan bir federasyon öngörmesi bakımından Rum tarafıyla eşitliği sağlayan Annan Planı'nı Rum tarafı masada kabul etmiş görünüp referandum sürecinde plan karşıtı kampanya yürüttü. Türk tarafı için getireceği birçok zorluğa rağmen Plan, KKTC'de yüzde 64,91 ile kabul edilirken Rum tarafınca yüzde 75.83 ile reddedildi.