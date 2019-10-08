Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde 3 farklı sergi

“BUNLAR TEK BİR KİŞİNİN FİKRİ İLE OLUYOR”

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Aitkali Zhaisanbayev, “Sanatın tüm dalları birbirine benzer ve yakındır. Nasıl müzikte farklı akımlar varsa benzer bir şekilde resim sanatında da farklı stiller ve akımlar vardır. Modernleşmiş dünyada klasik müziği seven çok az insan bulursunuz, onun yerine jazz, punk, rock, pop gelmiştir. Resim sanatında da klasik sanatın sınırlarını aşmış bulunuyoruz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında, farklı stillerde ve tekniklerde yaratılmış eserlerimizle senfonik orkestrayı toplamaya çabalıyoruz ve bu tek bir kişinin fikri ile, hayal gücü ile ve desteği ile gerçekleştiriliyor. Dr. Suat Günsel, siz sadece Kıbrıs vatandaşı değilsiniz, yüce Türk dünyasının layık vatandaşınız” diye konuştu.

“MÜZENİN ÖNE ÇIKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ”

Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran, Türk sanatçılar adına şöyle konuştu:

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında Ada’ya çok mutlu geldik ve çok mutlu dönüyoruz. Türkiye'de de bazı vakıflar ve kurumlar aracılığıyla çok güzel yeniliklere imzalar atılıyor. Ama buradaki fark, hiçbiri Türki Cumhuriyetlerini düşünerek bunu yapmıyor, daha çok küçük çapta farklı ülkelerden besleniyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat hocamızın burada yapmaya çalıştığı şey ise çok farklı. Bizler Avrupa'ya gittiğimizde oradaki müzeleri izliyorsak Avrupa da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni gezebilir. Bu turizm için büyük bir katkı demek. Uluslararası arenada bu müzenin çok öne çıkacağına yürekten inanıyoruz.”