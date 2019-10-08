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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde 3 farklı sergi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

KIBRIS Modern Sanat Müzesi için özel olarak Türkiye'den 9 baskı resim sanatçısının hazırladığı 55 eser, Kazakistan'dan 5 sanatçıya ait 24 eser ile Kazakistanlı Sanatçı Zhenis Moldabekov'un hazırladığı 45 eserden oluşan 3 ayrı sergi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde 3 farklı sergi

LEFKOŞA, (DHA) - KIBRIS Modern Sanat Müzesi için özel olarak Türkiye'den 9 baskı resim sanatçısının hazırladığı 55 eser, Kazakistan'dan 5 sanatçıya ait 24 eser ile Kazakistanlı Sanatçı Zhenis Moldabekov'un hazırladığı 45 eserden oluşan 3 ayrı sergi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Sergilerin açılışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar adına Aitkali Zhaisanbayev, Türk sanatçılar adına Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran ve kişisel sergisi açılan Kazakistanlı sanatçı Zhenis Moldabekov birer konuşma yaptı. Toplamda 124 eserden oluşan 3 ayrı sergi, Bakan Hasan Taçoy tarafından açıldı.

SERGİ SAYISI 147’YE, ESER SAYISI İSE 15 BİNE ULAŞTI

Son 11 ayda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 100’ün üzerinde çalıştay yapıldığını açıklayan rektör yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, bugüne kadar açılan sergi sayısının 147'ye ulaştığını, üretilen eser sayısının 15 bine yaklaştığını, bugüne kadar yurtdışından bine yakın toplamda 4 bin civarında sanatçının bu projede yer aldığını söyledi. Şanlıdağ, “Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’ne vermiş oldukları destek nedeniyle Yakın Doğu ailesi olarak kalben şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“BUNLAR TEK BİR KİŞİNİN FİKRİ İLE OLUYOR”

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Aitkali Zhaisanbayev, “Sanatın tüm dalları birbirine benzer ve yakındır. Nasıl müzikte farklı akımlar varsa benzer bir şekilde resim sanatında da farklı stiller ve akımlar vardır. Modernleşmiş dünyada klasik müziği seven çok az insan bulursunuz, onun yerine jazz, punk, rock, pop gelmiştir. Resim sanatında da klasik sanatın sınırlarını aşmış bulunuyoruz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında, farklı stillerde ve tekniklerde yaratılmış eserlerimizle senfonik orkestrayı toplamaya çabalıyoruz ve bu tek bir kişinin fikri ile, hayal gücü ile ve desteği ile gerçekleştiriliyor. Dr. Suat Günsel, siz sadece Kıbrıs vatandaşı değilsiniz, yüce Türk dünyasının layık vatandaşınız” diye konuştu.

“MÜZENİN ÖNE ÇIKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ”

Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran, Türk sanatçılar adına şöyle konuştu:

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında Ada’ya çok mutlu geldik ve çok mutlu dönüyoruz. Türkiye'de de bazı vakıflar ve kurumlar aracılığıyla çok güzel yeniliklere imzalar atılıyor. Ama buradaki fark, hiçbiri Türki Cumhuriyetlerini düşünerek bunu yapmıyor, daha çok küçük çapta farklı ülkelerden besleniyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat hocamızın burada yapmaya çalıştığı şey ise çok farklı. Bizler Avrupa'ya gittiğimizde oradaki müzeleri izliyorsak Avrupa da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni gezebilir. Bu turizm için büyük bir katkı demek. Uluslararası arenada bu müzenin çok öne çıkacağına yürekten inanıyoruz.”

“KIBRIS ADASININ DOĞASINA HAYRAN KALDIK”

Kişisel resim sergisi sahibi Kazakistanlı sanatçı Zhenis Moldabekov ise konuşmasında, “Bu benim için büyük bir gururdur. Kıbrıs adasının güzel doğasına hayran kaldık ve birçok eserimde onun enerjisini yansıtmaya çalıştım” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Taçoy tarafından sanatçılara teşekkür belgesi, kişisel resim sergisi açılan Kazakistanlı sanatçı Zhenis Moldakevov'a ise Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev'in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara verilen Alasya ödülleri kapsamında ‘Dogdurbek Nurgaziev Ödül’ü verildi. Sergi 18 Ekim’e kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda izlenebilecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde 3 farklı sergiKıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde 3 farklı sergiKıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde 3 farklı sergiKıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde 3 farklı sergi

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