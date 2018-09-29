"Kıbrıs sorununun çözümünde BM çerçevesinin dışına çıkmak söz konusu değil"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin, "Birleşmiş Milletler çerçevesinin dışına çıkmak söz konusu değil çünkü biz burada Birleşmiş Milletler'deyiz, BM Genel Sekreteri ile görüşüyoruz. Bir çözüm olacaksa bu çerçevede olacaktır. Bunun dışında bir çözüm arayışı söz konusu olmayacaktır." dedi.

Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta BM Genel Merkezinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Türk gazetecilere açıklamalarda bulunan Akıncı, Türkiye'nin AB üyeliğini öteden beri desteleyen bir politikacı olarak, bir uzaklaşma döneminden sonra yeniden yakınlaşmanın başlamakta olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "AB sürecinde ilerleyen bir Türkiye'nin Kıbrıs sorunu bağlamında da daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani Avrupa'ya yakın duran bir Türkiye, Kıbrıs için her zaman daha iyidir diye düşündüm geçmişte, bugün de aynı kanaatteyim." değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs sorununun çözümünde BM dışında farklı bir yola mı girildiği yönündeki soruya ise Akıncı, "Birleşmiş Milletler çerçevesinin dışına çıkmak söz konusu değil çünkü biz burada Birleşmiş Milletler'deyiz, BM Genel Sekreteri ile görüşüyoruz. Bir çözüm olacaksa bu çerçevede olacaktır. Bunun dışında bir çözüm arayışı söz konusu olmayacaktır." yanıtını verdi.