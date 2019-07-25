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Kıçdaroğlu, CHP Çalıştayı’nın yapılacağı otele giriş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 19:58 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilecek çalıştay için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’a geldi.Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çalıştayı için yapılan hazırlıkların tamamlanmasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu, çalıştayın yapılacağı otele giriş yaptı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilecek çalıştay için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’a geldi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çalıştayı için yapılan hazırlıkların tamamlanmasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu, çalıştayın yapılacağı otele giriş yaptı. Kılıçdaroğlu, 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek olan çalıştay için geldiği otelde belediye başkanları tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, çalıştayın yarınki oturumunda açılış konuşmasını yapacak ve son günde yine kapanış konuşmasıyla belediye başkanlarına seslenecek.

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