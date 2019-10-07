Kıl dönmesi diye doktora gitti vulva kanseri olduğunu öğrendi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Marisa Strupp dış genital organında şişlik ve vajinasındaki kılların iç içe geçtiği düşüncesiyle aile hekimine muayene oldu. Çok ciddi bir sorun görünmediği ancak her ihtimale karşı jinekoloğa görünmesi gerektiğini söyleyen doktorunu dinleyen Marisa 2. evre vulva kanseri olduğunu öğrendi.

Marisa, 'Teşhisi aldığımda dehşete düştüm, korktum ve korkudan felç geçirdim. Bunun basit bir kıl dönmesi olduğunu düşünerek doktora gittim ancak kanser olduğumu öğrendim. Bu kanser türü çok nadir görüldüğü için uşabildiğim kadarıyla çok kadına ulaşmak istiyorum. Çünkü bu nadir görülen bir vaka olduğu için kadınlar bunun nasıl bir kanser türü olduğunu merak ediyor. Ben de vulvar kanseri hakkında farkındalığı artırmak ve kadınlara yalnız olmadıklarını anlatmak istiyorum' diye konuşuyor.

Tümörün ameliyatla alınmasından sonra 12 tur immünoterapi tedavisi alan Marisa'nın tedavisi doktor gözetiminde devam ediyor.

YUMRU BELİRTİLERİYLE ORTAYA ÇIKIYOR

Amerikan Kanser Derneği’ne göre, vulvar melanom genellikle vulva çevresinde, özellikle klitoris, labia majora (iç dudak) veya minora çevresinde bulunan bir yumru belirtileri ile ortaya çıkar. Bir çoğu köstebek gibi görünürken acı verici, kaşıntılı ve potansiyel olarak kanamaya neden olabilirler. Vulvar melanomu, tüm melanom vakalarının yüzde 2'sinden azını oluşturur, ancak genellikle fark edilmezler. Bu yüzden rutin kontroller yapmak ve vajinal sağlık için jinekoloğa düzenli gitmek oldukça önemli.