KADIN

Kıl dönmesi diye doktora gitti vulva kanseri olduğunu öğrendi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 07.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Vajinasındaki iç içe geçmiş kılları önce önemsemeyen ancak daha sonra 2. evre vulva kanseri olduğunu öğrenen Marisa Strupp adındaki kadın, şimdi hikayesi ile kadınları bilinçlendirmek istiyor.

Kıl dönmesi diye doktora gitti vulva kanseri olduğunu öğrendi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Marisa Strupp dış genital organında şişlik ve vajinasındaki kılların iç içe geçtiği düşüncesiyle aile hekimine muayene oldu. Çok ciddi bir sorun görünmediği ancak her ihtimale karşı jinekoloğa görünmesi gerektiğini söyleyen doktorunu dinleyen Marisa 2. evre vulva kanseri olduğunu öğrendi.

1

Marisa, 'Teşhisi aldığımda dehşete düştüm, korktum ve korkudan felç geçirdim. Bunun basit bir kıl dönmesi olduğunu düşünerek doktora gittim ancak kanser olduğumu öğrendim. Bu kanser türü çok nadir görüldüğü için uşabildiğim kadarıyla çok kadına ulaşmak istiyorum. Çünkü bu nadir görülen bir vaka olduğu için kadınlar bunun nasıl bir kanser türü olduğunu merak ediyor. Ben de vulvar kanseri hakkında farkındalığı artırmak ve kadınlara yalnız olmadıklarını anlatmak istiyorum' diye konuşuyor.

3

Tümörün ameliyatla alınmasından sonra 12 tur immünoterapi tedavisi alan Marisa'nın tedavisi doktor gözetiminde devam ediyor.

5

Meme kanseri beyaz ve kilolu kadınlarda daha sık görülüyor! Risk 2 kat daha fazlaMeme kanseri beyaz ve kilolu kadınlarda daha sık görülüyor! Risk 2 kat daha fazla

YUMRU BELİRTİLERİYLE ORTAYA ÇIKIYOR

Amerikan Kanser Derneği’ne göre, vulvar melanom genellikle vulva çevresinde, özellikle klitoris, labia majora (iç dudak) veya minora çevresinde bulunan bir yumru belirtileri ile ortaya çıkar. Bir çoğu köstebek gibi görünürken acı verici, kaşıntılı ve potansiyel olarak kanamaya neden olabilirler. Vulvar melanomu, tüm melanom vakalarının yüzde 2'sinden azını oluşturur, ancak genellikle fark edilmezler. Bu yüzden rutin kontroller yapmak ve vajinal sağlık için jinekoloğa düzenli gitmek oldukça önemli.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vulva kanseri jinekolojik kadın kanserleri

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Şaşkına çeviren dönüşüm!

Şaşkına çeviren dönüşüm!

Ne kadar güçlü olursa olsun! Zayıf noktayı öğrenin ve...

Ne kadar güçlü olursa olsun! Zayıf noktayı öğrenin ve...

Beklenmedik olaylara hazır olun!

Beklenmedik olaylara hazır olun!

Beyaz ve kilolu kadınlar risk altında

Beyaz ve kilolu kadınlar risk altında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme kanseri beyaz ve kilolu kadınlarda daha sık görülüyor! Risk 2 kat daha fazla

Beyaz ve kilolu kadınlar risk altında

Bu faktörler varisi tetikliyor

Bu faktörler varisi tetikliyor

Cinsel ilişkiden sonra vajinayı temizleyen sünger tasarlandı

Bu da cinsel ilişki sonrası vajina temizleme süngeri!

Kadınların hayatını kabusa çeviren rahim ve mesane sarkmasını tedavi etmek mümkün mü?

Rahim sarkması hayatı kabusa çeviriyor

Menopoz dönemindeki kistlere dikkat

Menopoz dönemindeki kistlere dikkat

Türkiye’de meme kanseri çok genç yaşlarda da görülüyor, en genç hasta 17 yaşında!

25 yılda 3 katına çıktı! En genç hasta 17 yaşında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.