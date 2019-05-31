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Kılavuz Kaptanlar Haftası tüm Türkiye’de törenlerle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Kısıtlı deniz alanlarında ve limanlarda deniz emniyetinin temin edilmesinde en önemli insan unsuru olan kılavuz kaptanlar, 27-31 Mayıs arasında Kılavuz Kaptanlar Haftası’nda geçmişte görevi başında hayatını kaybeden meslek şehidi kılavuz kaptanlar için de anma etkinliklerinde bulundu.Kısıtlı deniz alanlarında ve limanlarda deniz emniyetinin temin edilmesinde en önemli insan unsuru olan kılavuz kaptanlar, 27-31 Mayıs arasında Kılavuz Kaptanlar Haftası olarak adlandırılan etkinlikle kamuoyunun dikkatini deniz emniyetine ve kılavuz kaptanlara çektiler.

Kısıtlı deniz alanlarında ve limanlarda deniz emniyetinin temin edilmesinde en önemli insan unsuru olan kılavuz kaptanlar, 27-31 Mayıs arasında Kılavuz Kaptanlar Haftası’nda geçmişte görevi başında hayatını kaybeden meslek şehidi kılavuz kaptanlar için de anma etkinliklerinde bulundu.

Kısıtlı deniz alanlarında ve limanlarda deniz emniyetinin temin edilmesinde en önemli insan unsuru olan kılavuz kaptanlar, 27-31 Mayıs arasında Kılavuz Kaptanlar Haftası olarak adlandırılan etkinlikle kamuoyunun dikkatini deniz emniyetine ve kılavuz kaptanlara çektiler. Hafta kapsamında geçmişte görevi başında hayatını kaybeden meslek şehidi kılavuz kaptanlar için de anma etkinliklerinde bulunuldu, denize çelenkler bırakıldı.
İlk etkinlik kıyı emniyetinde
İlk tören Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi yerleşkesinde yapıldı ve meslek şehitlerini anma töreninde saygı duruşu yapılmasının ardından denize çelenk bırakıldı. Törene Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve IMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da katıldı.

Tamer Kıran: "Kılavuz kaptanlık, uzman doktorluk gibi"
Törende konuşan Tamer Kıran, kılavuz kaptanlığın, denizcilik sektöründe değerini her zaman koruyan bir emniyet unsuru olduğunu belirterek, "Kılavuz kaptanlık deyince aklıma hep tıpta uzmanlık gelir. 7 sene okursun, pratisyen hekim olursun. Sonra bir sınav ve uzmanlık alırsın. Kılavuz kaptanlığı buna benzetiyorum. Önce üniversite, sonra staj ve ardından belgesinin alınması. Bu farklı bir yeterlilik, ayrıcalık. Hem boğazlar hem de limanlar için değeriniz çok fazla. Böylesi zor bir görevi yapan kılavuzlar kaptanların sorunlarında DTO olarak yanındayız. Tarihte ilk defa bana vermiş olduğunuz fahri kılavuz kaptanlık beratı için de teşekkür ederim" dedi.

Durmuş Ünüvar: "Kılavuz kaptanlık her insanın yapabileceği bir meslek değil"
Dünya ticaretinin yüzde 80’den fazlasının denizlerle yapıldığına işaret eden Ünüvar ise "Burada en önemli şey ise güvenli seyahat ve idaredir. Kılavuz kaptanlık, tarihi milattan öncesine dayanan bir meslektir. Anlık tehlikeli durumlarda soğukkanlı olarak en yararlı kararı verebilmek zorunlu olduğu için kılavuz kaptanlık, her insanın da yapabileceği meslek değildir. Otonom gemiler gündeme gelmesine rağmen, tehlikeli sular olduğu zaman kılavuz kaptansız seyahat mümkün görünmemektedir" diye konuştu.

Noyan Altuğ "Kılavuz kaptan ülkenin denizlerdeki temsilcisi"
Öte yandan özel sektörün kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde en başarılı kuruluşlarından UZMAR’a ait Nemrut Kılavuzluk İstasyonunda görev yapan kılavuz kaptanlar ve kılavuzluk personeli, Kılavuz Kaptanlar Haftası etkinlikleri kapsamında, görev ve tüm deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı. UZMAR CEO’su Noyan Altuğ, UZMAR Kurucusu Kıdemli Kılavuz Kaptan Altay Altuğ’un, "Kılavuz kaptan bir ülkenin denizlerdeki ilk ve en önemli temsilcisidir" sözünü hatırlatarak, "Tüm kılavuz kaptanlarımıza, bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirdikleri için teşekkür ediyor, görev başında hayatını kaybeden tüm deniz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

İzmit Körfezi, Gemlik, Mersin, Nemrut, Petkim ve Akçansa’da anma törenleri
İzmit ve İskenderun limanlarında kılavuzluk hizmeti veren Deniz Kılavuzluk AŞ.’ne bağlı kılavuz kaptanlar ile Gemlik, Mersin, Nemrut, Petkim ve Akçansa limanlarında görevli kılavuz kaptanlar, 27-31 Mayıs arası yapılan kılavuzluk haftası etkinlikleri nedeniyle kendi limanlarında denize çelenk bırakarak denizcilik ve meslek şehitlerini andılar.

Kılavuz Kaptanlar Haftası’nın tarihçesi
2006 yılında meydana gelen çarmıh kazasında kılavuzluk camiasında çok sevilen ve Baba Lütfü olarak bilinen Kaptan Lütfü Berk, İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde görevinin tamamlamış gemiden inmekte iken düşerek hayatını kaybetti. Bu kazadan sonra o dönem Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nin yönetimi, bu haftanın her yıl Kılavuz Kaptanlar Haftası olarak anılmasını kararlaştırdı. 13 yıldır kılavuz kaptanlar haftasında deniz emniyeti, insan unsuru, kılavuz kaptanın rolü kamuoyunun gündemine getirilerek farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca hafta kapsamında mesleğin icrası esnasında hayatını kaybeden kılavuz kaptanlar da anılıyor.

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