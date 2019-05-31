Kılavuz Kaptanlar Haftası tüm Türkiye’de törenlerle kutlandı

Kısıtlı deniz alanlarında ve limanlarda deniz emniyetinin temin edilmesinde en önemli insan unsuru olan kılavuz kaptanlar, 27-31 Mayıs arasında Kılavuz Kaptanlar Haftası olarak adlandırılan etkinlikle kamuoyunun dikkatini deniz emniyetine ve kılavuz kaptanlara çektiler. Hafta kapsamında geçmişte görevi başında hayatını kaybeden meslek şehidi kılavuz kaptanlar için de anma etkinliklerinde bulunuldu, denize çelenkler bırakıldı. İlk etkinlik kıyı emniyetinde İlk tören Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi yerleşkesinde yapıldı ve meslek şehitlerini anma töreninde saygı duruşu yapılmasının ardından denize çelenk bırakıldı. Törene Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve IMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da katıldı.

Tamer Kıran: "Kılavuz kaptanlık, uzman doktorluk gibi"

Törende konuşan Tamer Kıran, kılavuz kaptanlığın, denizcilik sektöründe değerini her zaman koruyan bir emniyet unsuru olduğunu belirterek, "Kılavuz kaptanlık deyince aklıma hep tıpta uzmanlık gelir. 7 sene okursun, pratisyen hekim olursun. Sonra bir sınav ve uzmanlık alırsın. Kılavuz kaptanlığı buna benzetiyorum. Önce üniversite, sonra staj ve ardından belgesinin alınması. Bu farklı bir yeterlilik, ayrıcalık. Hem boğazlar hem de limanlar için değeriniz çok fazla. Böylesi zor bir görevi yapan kılavuzlar kaptanların sorunlarında DTO olarak yanındayız. Tarihte ilk defa bana vermiş olduğunuz fahri kılavuz kaptanlık beratı için de teşekkür ederim" dedi.

Durmuş Ünüvar: "Kılavuz kaptanlık her insanın yapabileceği bir meslek değil"

Dünya ticaretinin yüzde 80’den fazlasının denizlerle yapıldığına işaret eden Ünüvar ise "Burada en önemli şey ise güvenli seyahat ve idaredir. Kılavuz kaptanlık, tarihi milattan öncesine dayanan bir meslektir. Anlık tehlikeli durumlarda soğukkanlı olarak en yararlı kararı verebilmek zorunlu olduğu için kılavuz kaptanlık, her insanın da yapabileceği meslek değildir. Otonom gemiler gündeme gelmesine rağmen, tehlikeli sular olduğu zaman kılavuz kaptansız seyahat mümkün görünmemektedir" diye konuştu.