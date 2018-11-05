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Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün annesinin cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün annesinin cenaze törenine katıldı.

Muteber Bingöl için Kocatepe Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bingöl ailesinin yanı sıra Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Hikmet Çetin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM üyeleri, partililer, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı ile bazı partilerin temsilcileri katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze törenine gelişinde, taziyeleri kabul eden Tekin Bingöl'e "başsağlığı" dileklerini iletti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, Muteber Bingöl'ün tabutuna omuz verdi.

Bingöl'ün cenazesi, defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü.

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