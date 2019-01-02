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Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2019 14:52 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir'in cenaze töreninde yer aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Deniz Demir'in babası Dursun Demir'in cenaze törenine katıldı.

Karşıyaka Camisi'ndeki törende Demir ailesinin yanı sıra Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP'ye katılan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir, Ankara Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkan Yardımcısı Onur Dedeoğlu, bazı milletvekilleri ve partililer hazır bulundu.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına eşlik eden Kılıçdaroğlu, Demir ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Demir'in cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dursun Demir, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

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Cenaze Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Demir Dursun Demir

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