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Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyükşehirleri kazanan 11 belediye başkanıyla toplantı yaptı.

Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyükşehirleri kazanan 11 belediye başkanıyla toplantı yaptı.
CHP genel merkezinde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplantı sonrası ortak bir açıklama yaptı.
İMAMOĞLU: FARKLILIĞIMIZI HİSSETTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM
Toplantı hakkında bilgi veren Ekrem İmamoğlu, "Türkiye nüfusunun yarısına hizmet edecek olan büyükşehir belediye başkanlarımızla beraber en nitelikli hizmeti, özellikle partiler üstü duruşu, şeffaflığı, katılımcılığı ön planda tutan anlayışla 'En faydalı şekilde nasıl hizmet edebiliriz'in sohbetini yaptık. Çok verimli, çok güzel bir toplantı oldu. Aynı zamanda tüm belediye başkanlarımızla da inşallah yine haftaya bir araya geleceğimiz bir toplantı daha düzenlenecek. Yerel yönetimlere yeni anlamlar katan anlayışla, önümüzdeki yıllarda farklılığımızı hissettireceğimize inanıyorum" dedi.
YAVAŞ: BU TOPLANTILARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Bundan sonra ülkemize daha iyi hizmet edebilmek için birlikte neler yapabileceğimizi ve yaptığımız olumlu çalışmaların halktaki yansımalarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Bugün Türkiye ekonomisinin yüzde 75’ini idare eden 11 büyükşehir belediye başkanımız ve ülkemiz nüfusunun yüzde 50’sine hitap eden 11 belediye başkanımızla birlikte, seçildiğimiz makama layık olup, yaşadığımız kentlere huzur ve bereketi getirecek ve onların ekonomik kalkınmasını nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda fikir paylaşımlarında bulunduk. Bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Umarım ülkemize faydalı olur'' dedi.

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Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile görüştüKılıçdaroğlu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile görüştüKılıçdaroğlu, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü

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