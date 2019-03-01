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Kılıçdaroğlu: Demokrasinin en temel noktası sandığa gitmektir (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU'NU, ATLI SÜVARİLER KARŞILADI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları için geldiği Uşak'taki mitingin ardından Eşme ilçesine geçti.

Kılıçdaroğlu: Demokrasinin en temel noktası sandığa gitmektir (3)

KILIÇDAROĞLU'NU, ATLI SÜVARİLER KARŞILADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları için geldiği Uşak'taki mitingin ardından Eşme ilçesine geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Eşme girişinde atlı süvariler karşıladı. Süvariler, parti otobüsünün önünde miting yapılacak olan Cumhuriyet Meydanı'na kadar atlarını sürdü. Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine hediye edilen yörük poşusunu omuzlarına koydu.
Mitingde ilk olarak CHP Eşme Belediye Başkan adayı Yılmaz Tozan konuştu. Tozan'dan sonra parti otobüsünün üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasına "Sizlerle biraz sohbet etmeye geldim" diyerek, başladı. Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki Eşme bir tarih yazacak. Adaletten doğruluktan yana bir tarih yazacak. Buranın sorunları var biliyorum. Nasıl çözerler? Akıllarıyla çözerler. Nasıl çökerler? Halka inanarak onlarla birlikte çözerler. Yılmaz (Tozan) Başkanın böyle bir inancı var. 'İnançlıyım kararlıyım' diyor. Sizin alt yapı sorunu dahil bütün sorunlarınızın teminatı benim. Gerekirse alt yapı sorununu çözmek için İzmir'i, Tekirdağ'ı, Aydın'ı, Hatay'ı buraya yığar buranın sorununu çözerim. Halkçı belediye nasıl olur halka nasıl hizmet edilirmiş sadece Eşme değil bütün Türkiye duysun diye Yılmaz Başkan, belediye başkanlığı yapacak" dedi.
'HARCADIĞIN HER KURUŞ MİLLETİN PARASIDIR'
"Biz sorunları biliyoruz nasıl çözüleceğini de biliyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren iktidarın 17 yıldır memleketi yönetemediğini öne sürerek, "Nereden yönetiyorlar? Saraydan. Saraydan ülke yönetilmez halkın arasında olacaksınız. Esnafla, halkla, sanayiciyle oturup konuşacaksınız. Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Demokrasi kadın erkek eşitliği demektir. Yerel yönetimlerde halka hizmet demektir. Saydam olmak demektir. Yani harcadığın her kuruşun hesabını halka vermek demektir. Bizim belediye başkanlarımızın özelliği benim de kendilerinden isteğim; Bir başkan seçildiği günden itibaren kendisine oy versin vermesin bütün vatandaşlarını kucaklayacak. İki harcadığın her kuruş milletin parasıdır" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de konuşmasında değinen ve şükranlarını sunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi mücadelesi veriyoruz. Sadece ben değil İYİ Parti'yle birlikte veriyoruz. Genel başkanına da şükranlarımızı sunmak istiyorum. Her evde barış olsun, huzur olsun, tencere kaynasın istiyoruz. İşsizliğin olduğu yerde huzur olmaz, bereket olmaz. Ahlaki standartlarda çürüme olur. O nedenle önemli olan ekonomide güçlü olmak, üretmek. Çiftçiyi perişan ettiler. Çiftçi mahvoldu. Bir beyefendi konuşuyor. Sabah, akşam, öğle hakaret ediyor. Ne derse desin benim gönlümde yatan sizin dertleriniz. Sizlersiniz. Benim derdim sizin dertlerinizi çözmek. Her şeyi yapacağım. Bütün alt yapı sorunlarınız çözülecek. İnşallah Türkiye'yi yönettiğimiz zaman ekonomik krizi bitireceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı.

Taylan YILDIRIM/UŞAK, (DHA)

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Kılıçdaroğlu: Demokrasinin en temel noktası sandığa gitmektir (3)Kılıçdaroğlu: Demokrasinin en temel noktası sandığa gitmektir (3)Kılıçdaroğlu: Demokrasinin en temel noktası sandığa gitmektir (3)Kılıçdaroğlu: Demokrasinin en temel noktası sandığa gitmektir (3)

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