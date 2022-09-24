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Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı! Dikkat çeken paylaşım

24.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile sabah yürüyüşü yaptı. Sosyal medya hesabından da bir fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu, "Küçük bir gülümseme bile artık bir olay." notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı! Dikkat çeken paylaşım

CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı çalışmaları için İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Kılıçdaroğlu ve eşi, deniz kenarında el ele yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu çifti, yürüyüş sırasında karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı.

Kılıçdaroğlu ve eşinin sabah yürüyüşünün görüntüleri, CHP Basın Birimince paylaşıldı.

Fotoğraflardan birini, Twitter hesabından da paylaşan CHP lideri, "Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar." notunu düştü.

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Kemal Kılıçdaroğlu
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