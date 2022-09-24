Kılıçdaroğlu, eşi ile sabah yürüyüşü yaptı! Dikkat çeken paylaşım

CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı çalışmaları için İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Kılıçdaroğlu ve eşi, deniz kenarında el ele yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu çifti, yürüyüş sırasında karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı.

Kılıçdaroğlu ve eşinin sabah yürüyüşünün görüntüleri, CHP Basın Birimince paylaşıldı.

Fotoğraflardan birini, Twitter hesabından da paylaşan CHP lideri, "Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar." notunu düştü.





