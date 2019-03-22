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Kılıçdaroğlu: Hep beraber, huzur içinde yaşayacağız (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

STK TEMSİLCİLERİ VE MUHTARLARLA BULUŞTU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve partililerin katıldığı toplantıda hitap etti.

Kılıçdaroğlu: Hep beraber, huzur içinde yaşayacağız (3)

STK TEMSİLCİLERİ VE MUHTARLARLA BULUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve partililerin katıldığı toplantıda hitap etti. Herkesin gönlünde adaletli Türkiye yattığını kaydeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Adaletin dağıtıldığı bir Türkiye, hiç kimsenin adaletsizlikle karşı karşıya gelmediği bir Türkiye; en büyük arzumuz budur. Adalet, bir devleti var eden temel bir kurumdur. İnsanın vicdanıdır, aslında adalet. Haksızlığa uğradığı zaman bir kişi, haksızlığa uğradığı için ona sahip çıkmamız gerekendir adalet. Birisi haksızlığa uğruyorsa ona karşı hep beraber o haksızlığı gidermek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, konuşmasının sonunda, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından Milli Mücadele Dönemi kahramanlarından 'Osman Ağa'nın fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu: Hep beraber, huzur içinde yaşayacağız (3)Kılıçdaroğlu: Hep beraber, huzur içinde yaşayacağız (3)Kılıçdaroğlu: Hep beraber, huzur içinde yaşayacağız (3)Kılıçdaroğlu: Hep beraber, huzur içinde yaşayacağız (3)

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