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Kılıçdaroğlu için '1 Nisan' iddiası! Çok konuşulacak anketi paylaştı... "Hala hesap yapıyor"

27.03.2024 16:43
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Seçime günler kaldı ancak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kampanya sürecine katılmadı. Bu duruma dikkat çeken gazeteci Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan için "hesap yaptığını" öne sürdü. Zeyrek, Kılıçdaroğlu hakkındaki anketi de paylaşarak "Buralardan ders çıkarın artık" dedi.

Kılıçdaroğlu için '1 Nisan' iddiası! Çok konuşulacak anketi paylaştı... "Hala hesap yapıyor"

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak ilk seçim sınavını pazar günü verecek. Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönme yönünde hazırlıklar yaptığı iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Bu iddiayı son dile getiren gazeteci Deniz Zeyrek oldu.

İSTANBUL'DA 'KILIÇDAROĞLU' AFİŞLERİ

Bugün İstanbul'un bazı noktalarında asılan, Ekrem İmamoğlu'na karşıt mesaj içeren afişler gündeme geldi. Afişlerde "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok!" ifadesinin yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nun görseli bulunuyordu.

İstanbul’da gündem yaratacak Kemal Kılıçdaroğlu afişleri! İstanbul’da gündem yaratacak Kemal Kılıçdaroğlu afişleri!

Deniz Zeyrek de Sözcü TV canlı yayınında afişlere değinirken Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesi gerektiğini savunarak "Bütün bunlara yol vermemek için çıkıp açık açık bir CHP'li olarak, bir CHP Genel Başkanı olarak tavrını koyması gerektiğini düşünüyorum. Kurultay küslüğüne falan gerek yok" dedi. Zeyrek şöyle devam etti:

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"HALA 1 NİSAN HESABI YAPIYOR"

"70 küsür yaşında, CHP'ye gönül vermiş, 13, 14 sene CHP'nin genel başkanlığını yapmış bir isim; çıksın, desin ki 'Desteğim İmamoğlu'na, desteğim Mansur Yavaş'a. Onun dışındaki hiçbir şeyi kale almayın.' Bu tür şeyleri de kökünden halletsin. Zor bir şey mi, niye yapmıyor bunu? Niye çıkıp 'Desteğim İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a, diğer CHP adaylarına diye' açıklama yapmıyor? O da hala 1 Nisan hesabı yapıyor."

'KILIÇDAROĞLU' ANKETİNİ HATIRLATTI

Optimar'ın "Kılıçdaroğlu siyasete dönsün mü" diye sorduğu anket yaptığını belirten Zeyrek, "AK Partililerin yüzde 70'i 'Hayır dönmesin' demiş, CHP'lilerin yüzde 74 buçuğu 'Hayır dönmesin' demiş. Buralardan ders çıkarın artık" diye konuştu.

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"DESTEKLEMİYORSA 'DESTEKLEMİYORUM' DESİN"

Zeyrek tepkisini şöyle sürdürdü:
"Çıksın, gerçekten tavrı neyse onu söylesin. 'Evet ben desteklemiyorum İmamoğlu'nu' desin ya da destekliyorsa 'Desteğim İmamoğlu'na' desin, böylece o pankartları da etkisiz hale getirsin. Yani karşı tarafın, AK Parti'nin bu tür ayak oyunlarını da boşa düşürsün. Zor bir şey mi bu, niye yapmıyor ki? Yapabileceği halde yapmıyor yani."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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