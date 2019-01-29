Kılıçdaroğlu ile Akşener yarın bir araya gelecek

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın saat 11:30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet yarın saat 11:30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüşecek. Görüşmenin ardından 2 lider saat 12.00'da bir açıklama yapacak. Yerel seçimlerle ilgili olarak yapılacak görüşmenin ardından seçime dair belirlenen belediye başkan adayı listelerinin kesinlik kazanması bekleniyor.
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