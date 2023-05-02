Kılıçdaroğlu ilk kez isim verdi! Metin Feyzioğlu için dikkat çeken sözler... "ilk icraatım olacak"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 12 gün kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sözcü Gazetesi'ne konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunurken, seçimi kazanması halinde yapacağı ilk icraatını açıkladı. Seçimlerin ilk turda biteceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, yüzde 60 oyla kazanacağını iddia etti. TBMM'de de çoğunluğu elde edeceklerini belirten CHP lideri, "Biz göreve geldikten sonra öncelikle rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil de sarayın memuru olanlar görevden alınacak." diye konuştu.

'GÖREVDEN ALINACAKLAR LİSTESİ' İDDİALARI

Seçimi kazanıp cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 'görevden alınacaklar listesi hazırlandı' iddiasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, böyle bir liste hazırlamadıklarını belirtirken "Ama rüşvetçiden büyükelçi olur mu? Devleti temsil etmesi gereken büyükelçi, iktidar propagandası yapar mı?" diyerek ilk kez isim verdi.

"METİN FEYZİOĞLU VE EGEMEN BAĞIŞ İLE ÇALIŞMAYIZ"

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile çalışmayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Öyle bürokratlar var ki bu iktidarın verdiği kanunsuz emirleri yapmadılar ve görevden alındılar, onları değerlendireceğiz." dedi.

KABİNEYE 3 KADIN BAKAN

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması durumunda parlamenter sisteme geçilene kadar kurulacak Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, Bakanları TBMM dışından atayacağı konuşulurken; Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu, Aylin Nazlıaka, Selin Sayek Böke ve Suzan Şahin'in bakan olması bekleniyor.