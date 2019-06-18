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Kılıçdaroğlu: İstanbul'u Allah'ın izniyle bir daha alacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Ekrem Bey diyor ki 'Burada yüz binlerce fakir var.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Ekrem Bey diyor ki 'Burada yüz binlerce fakir var. İstanbul'da yaşayıp, deniz görmeyen binlerce insan var'. 'Vay efendim, hizmet edemezsin, mazbatanı iptal ederim' dediler. Ettin kardeşim. İstanbul'u Allah'ın izniyle bir daha alacağız. Elimizi vicdanımıza koyup, öyle oy kullanalım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Allah'tan rahmet diledi. Mursi ile Ankara'ya geldiğinde kısa süreli görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Siyasi idamlar, toplumun vicdanında derin yaralar, travmalar açıyor. Gönül isterdi ki Mursi bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele defin işlemleri yapıldı. Bunu inançlarımız, ahlak açısından doğru bulmadığımızı ifade ediyorum" diye konuştu.
'16 ADA İÇİN SES ÇIKARMAYACAK MISIN?'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünün evrensel hale geldiğini ve ortak hedefe dönüştüğünü vurguladı. Türkiye'nin bu çizgiden hiçbir zaman ayrılmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Yalnızlığın, Türkiye'nin başına nasıl sorunlar açtığını görüyoruz. Kıbrıs politikasının artık değişmesi lazım. Yeni sürecin atılması gerekiyor. KKTC'nin artık tanınması lazım, her şeyi var. Türkiye'nin yeni hamleyi sürdürmesi gerekiyor. Ege adaları; 16 adayı göz göre göre kaybettik, bize ait olan 16 ada Yunanistan işgali altında ses çıkaramıyorlar. Silahsız olması gereken adalar silahlandırıldı; nerede bu iktidar? Her gün bir şeyler kaybediyoruz. Sormayacak mısın kardeşim? Çakıl taşı için bedenini veren şehitlerimiz var. 16 ada için bunlar ses çıkarmıyorsa sen ses çıkarmayacak mısın kardeşim?"
Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bazı vilayetlerde orada yaşayanlardan daha çok Suriyeli var, Kilis gibi. Belediye başkanlığı seçimi yapılsa onlar kazanır. Benim gencecik evlatlarım Suriye'de şehit olacak, onların gençleri bizim tatil bölgemizde keyif yapacak. Vicdan var kardeşim. 'Vay sen Suriyelilere düşman mısın?' diyecekler. Hayır, ben kimseye düşman değilim. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Karadan Esad, havadan Rusya teröristleri vuruyor. Oraya sıkışmış 3,5 milyon Suriyeli var. Ankara'daki beyler ne yapıyor?" dedi.
'ALLAH’IN İZNİYLE BİR DAHA ALACAĞIZ'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Partisinin adayı Ekrem İmamoğlu'nun genç, dinamik ve kimseyi incitmeyen biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey diyor ki 'Burada yüz binlerce fakir var. İstanbul'da yaşayıp, deniz görmeyen binlerce insan var'. 'Vay efendim, hizmet edemezsin. Mazbatanı iptal ederim' dediler. Ettin kardeşim. Bir daha alacağız inşallah. İstanbul'u Allah'ın izniyle bir daha alacağız. Elimizi vicdanımıza koyup, öyle oy kullanalım" diye konuştu.

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