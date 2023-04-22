Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan paylaşımı: Yurdumuzun dört bir yanında bahar çiçekleri açacak, Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak

Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, milli egemenlik ve bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında 23 Nisan 1920'de kurulduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'mızdan süzülüp gelen bu eşsiz iradeyle güzel ülkemiz, dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini almıştır. Cumhuriyetimizin dayanağı, tüm vatandaşlarının eşit hak ve sorumluluğa sahip olduğu, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı insani felsefedir. Bu felsefenin merkezi ise bizzat milletimizden aldığı vekaleti yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla Meclis'imizin asli görevi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını sağlamaktır" dedi.

"15 MAYIS'TA BAHAR ÇİÇEKLERİ AÇACAK"

Türk milletinin şüphe etmemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz şüphe etmesin ki, esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak irade de vardır. Bugün yoksa yarın olacaktır. 15 Mayıs 2023 günü yurdumuzun dört bir yanında bahar çiçekleri açacak, sözüm söz, Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum."

