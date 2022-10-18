Kılıçdaroğlu o fotoğrafları kıyasladı! "Bununla işimiz yok" diyerek yere attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Bartın'daki maden faciasına değinerek çok sert ifadeler kullandı. Maden kazalarında dünyada 1 numara olduğumuzu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir memleket böyle yönetilemez. 20 yıldır önlem alacağız diyorlar. 20 yıldır hala önlem mi alacaksın sen?" şeklinde konuştu. Kılıçdaorğlu konuşmasında, "Susmayacağım" şeklinde sert çıkış yaparken, salondakiler ayakta alkışladı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP'li vekillerin olduğu fotoğraf ile ABD ziyaretindeki bir fotoğrafı kıyasladı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi:

41 kardeşimizi toprağa verdik. 41 evde yangın var. Babasız kalan çocuklar var. Her birimizin yüreğinde derin acılar var. Siyaset kurumunun bu kadar acımasız olması doğru değil yakışmıyor bize. Onların bir sloganı vardı.

"20 YILDIR HALA ÖNLEM Mİ ALACAKSIN?"

Ailelerin bir kısmını ziyaret ettim, yetkililerden bilgi almaya çalıştım. Derin bir acı var. Anne tabutun başında, eşi tabutun başında, kardeşleri tabutun başında... Bir ölüm var evet, genç bunların tamamı. Yazıktır, günahtır. Bir memleket böyle yönetilemez. 20 yıldır önlem alacağız diyorlar. 20 yıldır hala önlem mi alacaksın sen?

Dünyada bir numarayız maden kazalarında. Bu ölüm hangi gerekçe ile bizim karşımıza çıkıyor. Dünyada herkes maden çıkarıyor, niye en çok ölüm bizim ülkemizde oluyor?

"SUSMAYACAĞIM ARKADAŞ, SUSMAYACAĞIM"

Biz belli odaklara hizmet eden bir devlet kabul etmiyoruz. Uyuşturucu baronları ile beraber olacaksın, yolsuzluk yapanlarla beraber olacaksın, hırsızların dosyasını kapatacaksın, rüşvet alanları büyükelçi atacaksın sonra Bay Kemal susacak. Susmayacağım arkadaş, susmayacağım. Söz verdim söz. Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek.

SANSÜR YASASI

Bazıları çıkıp 'CHP ne yapıyor Mecliste' diyorlar. CHP, parlamentoda demokrasiyi en çok savunan partidir.

Sansür yasası AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın 29. maddesinin yürürlüğünü durdurmak ve iptali için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Daha sonra da yasanın tümüyle ilgili AYM'ye gideceğiz. Kanun çıksa da çıkmasa da Türkiye otoriter yönetimle karşı karşıyadır. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamıyor. Daha ne yapacaksınız.

ABD ZİYARETİNDEKİ FOTOĞRAFLA MECLİSTEKİ FOTOĞRAFI KIYASLADI

Kılıçdarolu, ABD ziyaretinde bir araya geldiği bilim insanlarıyla olan fotoğrafını ve TBMM'de dezenformasyon yasasına "evet" oyu veren vekillerin olduğu fotoğrafı kıyasladı. "Bir fotoğrafta ben varım. Dünyanın en önemli bilim insanları. Bir de şu tarafa bakın. Bu da Türkiye gerçeği. İkisinin arasında siyah Beyaz kadar fark var. Burada özgürlük var. Burada yasaklar ve sansür var." diyen CHP lideri, daha sonra "Bununla işimiz yok" diyerek diğer fotoğrafı daha sonra yere attı.



