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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 17:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile'ye bağlı Kabakoz Köyü'nde ziyaretlerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şile'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu 'Aziz İstanbul'u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız' şeklinde. Kayyum tartışmaları sürerken kayyum göndermesi olarak da değerlendirildi" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “O hiç meraklanmasın. Biz sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi de teröre teslim etmeyeceğiz" dedi. "Bunun bir kayyum göndermesi olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise Kemal Kılıçdaroğlu, “Onu ona sorun" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “Beni de eleştiriyor. Niye beni eleştiriyor. Cesareti varsa onun istediği televizyon kanalına çıkarız, oturur tartışırız. Niye kapalı kapılar ardında, meydanlarda beni eleştiriyor. Kendisinin cesareti yok mu? Eleştirebiliyor ama benimle aynı televizyon kanalına çıkmaya cesaret edemiyor? Niçin? Vatandaşıma soruyorum. Özellikle de AK Partili kardeşlerime soruyorum. Ben bu ülkede huzur istiyorum. Bu ülkede herkesin rahat yaşayabileceği bir hayat istiyorum. Kavga istemiyorum. Siyasette de kavga istemiyorum. Benimle kavga edecekse ağız dalaşına gerek yok. Çıkar beni bir televizyon kanalına. Dünya kadar televizyon kanalı var. O bana soru sorar. Ben de ona cevap veririm. Ama benim de ona soru sorma hakkım olmalı. Kendisi duyar inşallah bunları" diye konuştu.

KÖY MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİLER

Daha sonra köy merkezideki kahvehaneye giden Kılıçdaroğlu, burada kendisini karşılayan köy sakinleri ile sohbet etti. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla buluşma basına kapalı olarak gerçekleşti.

"SAYIN DAVUTOĞLU'NA BAĞLI"

Muhtarlarla görüşmesinin ardından bir gazetecinin,Ahmet Davutoğlu’nun açıklamasını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Siz nasıl yakından izliyorsanız biz de yakından izliyoruz” dedi. "Bir açıklama bekliyor musunuz" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Sayın Davutoğlu’na bağlı" yanıtını verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu ibb başkanı Ekrem İmamoğlu Şile

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