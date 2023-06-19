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Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' çıkışı! İsmail Küçükkaya "Bunu ilk kez duyacaksınız" diyerek anlattı, Özgür Özel'den yanıt gecikmedi

19.06.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de genel başkanlık koltuğu için adayların bir bir ortaya çıkmasıyla hareketlilik tüm hızıyla sürüyor! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra CHP Grup Başkanı Özgür Özel de adaylık sinyalleri vermiş, ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Gazeteci İsmail Küçükkaya "Bunu ilk kez duyacaksınız" deyip Kılıçdaroğlu'nun Özel'in adaylığıyla ilgili söylediğini öne sürdüğü ifadeleri açıkladı. Küçükkaya'nın açıklamasına Özel'den yanıt gecikmedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa' çıkışı! İsmail Küçükkaya "Bunu ilk kez duyacaksınız" diyerek anlattı, Özgür Özel'den yanıt gecikmedi

CHP Grup Başkanlığı için sahneye çıkan isimlerden Özgür Özel adaylık konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Adaylaşabilirim, fedakarlık yapabilirim ya da ortaklaşabilirim. Bunların hepsi seçenek" diyen Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin adaylığıyla ilgili söylediği öne sürülen ifadelere de yanıt verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan'dan da Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğiyle ilgili ses getirecek bir mesaj verdi.

KILIÇDAROĞLU: ÖNCE İSTİFA ETMELİ YOKSA ŞIK OLMAZ

"Bunu ilk defa duyacaksınız" diyerek CHP'deki son kulis bilgilerini Halk TV'deki programında paylaşan gazeteci İsmail Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in adaylığıyla ilgili şunları söylediğini öne sürdü:

"Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için Grup Başkanlığından istifa etmelidir. İkisi bir arada olmaz. Bunu etik ve şık bulmam."

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ

Özgür Özel'in kendisini aradığını dile getiren İsmail Küçükkaya, Özel'in konuyla ilgili söylediklerini ise şöyle aktardı:

"Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı. Ben henüz adayım demedim, değişim talebi ve bunun nasıl olabileceğine dair görüşlerimi paylaştım. Bir CHP'li olarak hangi sorumluluk düşerse bunu üstlenmeye hazır olduğumu ifade ettim.

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"GENEL BAŞKANIM İLK BENDEN DUYSUN İSTERİM"

Henüz daha adaylık açıklaması yapmadım. Çünkü henüz kurultayın ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak ben parti terbiyesi almış birisi olarak adaylık konusunda kurultay netleştiğinde kesin kararımı verdiğim zaman kamuoyuyla paylaşmadan önce sayın genel başkanıma bunu anlatacağım. İlk önce benden duymasını isterim. Süreç netleştiğinde adaylığımla ilgili kararımı kamuoyu ve öncesinde Kılıçdaroğlu ile paylaşınca bana söyleyebilir."

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TARHAN: CHP KURULTAY SÜRECİNDE GENLERİNİ YENİLEMELİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, düzenlediği basın toplantısında CHP'deki kurultay süreciyle ilgili mesajlar verdi. CHP'deki değişim taleplerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken Tarhan, yeni MYK'nın partinin acil olarak kurultaya gitmesi ve tüzük değişikliğinin yapılması gerektiği kararını aldığını hatırlattı. Tarhan, CHP tabanının değişim taraftarı olduğunu, öz eleştiri yapılması gerektiğini dile getirdi.

Seçimde Millet İttifak'ının iktidar olacağı ve CHP'nin kazanması yönünde yüksek beklenti olduğunu belirten Tarhan, "CHP'nin kurultayında öz eleştiriyi vererek CHP genlerini yenilemeli. Yani kan akışı daha iyi olmalı. Kalbe daha iyi kan pompalamalı. CHP, bu kurultay sürecinde genlerini yenilemeli." dedi.

"CHP'DE GENEL BAŞKANIN İSTİFA ETTİĞİ BİR TARİH YOKTUR"

"Vücudun beyni de değişmeli mi?" sorusuna karşılık Tarhan, "Ona kurultay karar verir. CHP'yi tanıyanlar tarihi bilir. CHP'nin geleneklerinde, genlerinde genel başkanın istifası veya genel başkanının imzayla gönderildiği bir tarih yoktur. CHP kurultaya gider, kendini yeniler. Kurultayda da yeni aday çıkarsa, yeni yarışlar olursa olabilir mi? Biz ona karar veremeyiz." diye konuştu.

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