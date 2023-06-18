Kılıçdaroğlu ile görüşmesini ilk kez açıkladı! CHP Genel Başkanlığı için adı geçen Özgür Özel'den çok konuşulacak İmamoğlu yorumu: Riskleri o da görüyor

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Gürsel Tekin, Tanju Özcan... Seçimlerden sonra 'değişim' rüzgarlarını estiği CHP'de genel başkanlığa adaylık için ortaya çıkan bu isimler dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' vurgusu ses getirdi, Özgür Özel de son yaptığı açıklamayla değişim olması gerektiğinin altını çizdi. Kendisinin aday olup olmayacağına dair konuşan Özel, "Adaylaşabilirim, fedakarlık yapabilirim ya da ortaklaşabilirim. Bunların hepsi seçenek" açıklamasında bulundu. Kendisinin aday olabileceğini söyledikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini açıklayan Özel, "Sitem eden bir noktada değildi. Ama beni koruyan ve kollayan bir tutumu vardı" dedi ve Kılıçdaroğlu'nun kendisine tavsiyeleri ve uyarıları olduğunu dile getirdi. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın sorularını yanıtlayan Özel'in İmamoğlu ile ilgili yorumu da dikkat çekti.

"SAKINCALI GÖRDÜĞÜM ŞEY, DEĞİŞİMİ KİŞİLERE İNDİRGEMEK"

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir değişim yaşanması gerektiğini düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Özgür Özel şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenin yazdığı mektubu iyi okuması gerektiğini düşünüyorum. Bizim şu mesajı almamız gerekiyor: Aynı şeyleri tekrar ederek aynı sonucu alamazsınız ve bunun için değişmeniz lazım. Burada sakıncalı gördüğüm şey değişimi sadece kişilere indirgemek. Partideki yapısal sorunlara, partinin siyasette nereye konumlandığına, kendini nasıl tarif ettiğine doğru bakmamız lazım."

'TAVŞAN ADAY' İDDİALARI...

Özel, "tavşan aday" olduğu ve İmamoğlu'nun ya da Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için adaylık çıkışına imza attığı şeklindeki iddiaların sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"İkisi de doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide grup başkanlığı yapan, 8 yıl grup başkan vekilliği yapmış birisi böylesine bir seçim yenilgisinden sonra bir tutum belirliyorsa o tutumu onun yararına, bunun yararına almaz. Sadece ve sadece partinin ve toplumun üstün yararına dayalı olarak belirler."

"DEĞİŞİM OLMALI AMA KİŞİLERİ TARTIŞMIYORUM"

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim sonuçlarını doğru okumasını, korkmadan tartışmasını ve seçmenin ve üyenin beklentilerine yönelik bir değişimi, dönüşümü yaşamasını kaçınılmaz buluyorum. Orada eksik gördüğüm hususlara yönelik kendi açımdan bir tanımlama yaptım: “Değişim kararlı ve vefalı olmalıdır” dedim. Seçimden çıkmışız, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Bir değişim olmalı. Bu değişimde doğrudan kişileri tartışmıyorum. Ama elbette ki toplum kişileri tartışmak istiyor ve üyeler ve delegeler kişileri değiştirmek istiyorsa buna da hiçbirimiz direnemeyiz. Ama kişileri tartışmak yerine biraz önce yaptığımız tartışmaları da kıymetli buluyorum."

'DANIŞIKLI DÖVÜŞ' İDDİALARINA YANIT

"Benim açıklamamdan sonraki süreçte her şeyin altında bir şeyler arayanlar “danışıklı dövüş” dedi. Kimi de “Aslında aday olmayacak da şöyle yapacak, böyle yapacak” dedi. Bunların hiçbiri doğru değil. Sorumluluk almaktan da fedakarlık yapmaktan da kaçmayacak bir çizgideyim. Bunun için de partinin cesaretle tartışmasını, cesaretle ilerlemesi gerektiğini, kişilerin ve partinin kurumsal kimliğinin hukukuna da uygun şekilde davranması gerektiğini düşünüyorum."

"NE BİR KİŞİ NE BİR TARAF NE DE KENDİMİ DAYATIRIM"

Özel ayrıca olası adaylığıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Genel başkan adayı olmak için bir icazet, bir davet veya bir el verme gibi bir şeyi de doğru bulmam. Veya adaylığınız bir büyük uzlaşmayı, bir büyük birlikteliği, bir büyük yol yürümeyi, bir büyük arayışı tıkıyorsa burada ısrarı da doğru bulmam. Benim yaklaşımım şu; biraz önce bahsettiğimiz yapısal değişim ve dönüşüm ki bu böyle sadece benim tarif edeceğim bir şey değil, çok kolektif bir akılla doğru hat çizmemiz gerekiyor, ben bu tartışmayı yapmaya ve yaptırmaya adayım. Bunun sonucunda genel başkan adayı olmam gerekiyorsa olacağım, kenarda durmam gerekiyorsa duracağım veya ortaklaşmam gerekiyorsa ortaklaşacağım. Ne bir kişi ne bir taraf ne de kendimi dayatırım."

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI! "BENİ KORUYUP KOLLADI"

Adaylık açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiklerini duyuran Özel, görüşmeye dair şunları aktardı:

"Geçmişte olduğu gibi son derece samimi, son derece yapıcı ve birbirine saygılı bir çerçevede geçti görüşme. Ne Genel Başkan’da bir kırgınlık var ne bende. Açıklamalarımın ertesi günü baş başa haftalık görüşmemizi yaptık. Bu meseleye ilişkin güvensizlik, saygısızlık, etik olmama gibi bir çıkarımı yok."

"Son derece yapıcıydı. Sitem eden bir noktada değildi. Ama beni koruyan ve kollayan bir tutumu vardı. Bu süreçte neleri yapmamın doğru, neleri yapmamın yanlış olabileceğine dair yapıcı uyarıları oldu. Bunun “adaylığımı destekliyor, akıl verdi” gibi anlaşılmasından korkarım. Herhangi bir başka arkadaşımız, benim gibi bir açıklama yapsa ondan da esirgemeyeceği, tecrübesine dayanan birtakım tavsiyeleri oldu."

3 SEÇENEK AÇIKLADI: "HERKES 'ÖZGÜR ÖZEL DOĞRUSUNU YAPTI' DİYECEK"

Özgür Özel, adaylığını resmen açıklayabileceği bir tarih olup olmadığına dair ise şöyle konuştu:

Kimsenin sabrını taşırmadan ama aceleye de getirmeden, yeterince konuştuktan ve tartıştıktan sonra. Önce olgunlaşması gerekenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritası olduğunu düşünüyorum. Buna katkı vermek istiyorum. Sonra adaylaşma meselesini olabilecek tüm aktörler gibi ben de değerlendireceğim. Dediğim gibi adaylaşabilirim, fedakarlık yapabilirim ya da ortaklaşabilirim. Bunların hepsi seçenek. Bir iddiaya sahip miyim? Doğrusunu yapma iddiasına sahibim. Kimseyi üzmeyeceğim, kırmayacağım, benden ümidi olan kimsenin ümitlerini boşa çıkarmayacağım, kimsenin aklıyla alay etmeyeceğim. Bu süreç tamamlandığında hiç kimse, “Gördünüz mü Özgür Özel aslında el almış, aslında tavşan adaymış, kendisini dayatıyormuş” demeyecek. Aday da olsam vaz da geçsem herkes, “Gördünüz mü Özgür Özel doğrusunu yaptı” diyecek.

"İMAMOĞLU'YLA İLGİLİ RİSKLERİ KENDİSİ DE GÖRÜYOR"

İmamoğlu'nun adaylığını değerlendiren Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu toplumda çok ciddi karşılığı olan, insanların çok sevdiği ve seçmenle de çok farklı bir ilişki kurabilen partimizin önemli bir değeri. Geleceğe yönelik olarak onun kendisini nerede görmek istediği de son derece önemli, insanların onu nerede görmek istediği de çok önemli bir mesaj. Bunu tabii kendisi değerlendirecek, benim onun adına değerlendirmem mümkün değil. Ayrıca İmamoğlu'yla ilgili riskleri sanki o görmüyormuş gibi konuşmak da doğru olmaz. Kendisi zaten en doğru şekilde tüm ihtimalleri analiz ediyordur ve kendi kararını verecektir.

Benim kendisi ile yaptığım bütün görüşmelerde de ortaklaştığımız noktanın partimizin ve ülkemizin çıkarı olduğunu görüyorum. Kemal Bey'in de Ekrem Bey'in de benim de partideki tüm politika üreticilerinin de bu noktada ortaklaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

