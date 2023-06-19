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  4. Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında kritik görüşme! 'Yerler kaygan burada' sözlerine Özdağ'dan dikkat çeken yanıt

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında kritik görüşme! 'Yerler kaygan burada' sözlerine Özdağ'dan dikkat çeken yanıt

19.06.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşme 1 saat sürdü. Özdağ, genel merkez girişinde kendisini karşılayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kendisine 'aman dikkat edin, yerler kaygan burada' dediğini aktararak, 'Biz de gülümsedik ve sağlam bastığımızı söyleyerek, yukarıya çıktık' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında kritik görüşme! 'Yerler kaygan burada' sözlerine Özdağ'dan dikkat çeken yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.

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ÖZDAĞ: GÜZEL BİR ZİYARET OLDU

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecinde Zafer Partisi’ne ziyaretini hatırlatan Özdağ, "Önemli görüşmeler yapmıştık. Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim. Değerlendirme yapmak hem de iade-i ziyarette bulunmak istedim. Güzel bir ziyaret oldu. Teşekkür ederim" dedi.

'YERLER KAYGAN BURADA' İFADESİNE DİKKAT ÇEKEN YANIT

Özdağ, genel merkez girişinde kendisini karşılayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kendisine 'aman dikkat edin, yerler kaygan burada' dediğini aktararak, "Biz de gülümsedik ve sağlam bastığımızı söyleyerek, yukarıya çıktık" ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU: SEÇİMLERİ, SEÇİM SONUÇLARINI BİRLİKTE DEĞERLENDİRDİK

Kılıçdaroğlu ise Özdağ ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tabii iki siyasetçi yan yana gelince ne konuşur, siyaset konuşur. Türkiye’nin sorunlarını, Orta Doğu’yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik" diye konuştu.

(DHA)

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Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ CHP Zafer Partisi

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