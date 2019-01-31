Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP'de İstanbul ve İzmir ilçe adaylarının belirlendiği tartışmalı toplantıda kavga çıktığı iddialarıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu yalanları demokratik süreçleri tıkamak için üretiyorlar. Bizi kötü göstermek için üretiyorlar. Biz asla bunlara prim vermeyeceğiz" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

CHP'nin 27 Ocak'ta 19 saat süren aday belirleme toplantısına ilişkin sosyal medya ve bazı basın-yayın organlarında birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Özellikle sosyal medyada toplantıda kavga çıktığı ve MYK üyelerinin birbirleriyle yumruklaştığı iddiaları yayımlanmıştı.

CHP'nin kurumsal kimliğine yapılan saldırılarla ilgili önlem alacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu'nun "Biz bu saldırı kampanyasından etkilenerek kendi karar süreçlerimizi değiştirmeyeceğiz. Bu yalanları demokratik süreçleri tıkamak için üretiyorlar. Bizi kötü göstermek için üretiyorlar. Biz asla bunlara prim vermeyeceğiz" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.