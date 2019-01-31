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Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 07:13 | Son Güncelleme

CHP’de bazı kritik toplantılarda bilgilerin sızmasını engellemek amacıyla kullanılan sinyal engelleyici sistemin, daha güçlü bir sistemle değiştirildiği öğrenildi. Söz konusu talimatın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP'de İstanbul ve İzmir ilçe adaylarının belirlendiği tartışmalı toplantıda kavga çıktığı iddialarıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu yalanları demokratik süreçleri tıkamak için üretiyorlar. Bizi kötü göstermek için üretiyorlar. Biz asla bunlara prim vermeyeceğiz" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

CHP'nin 27 Ocak'ta 19 saat süren aday belirleme toplantısına ilişkin sosyal medya ve bazı basın-yayın organlarında birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Özellikle sosyal medyada toplantıda kavga çıktığı ve MYK üyelerinin birbirleriyle yumruklaştığı iddiaları yayımlanmıştı.
CHP'nin kurumsal kimliğine yapılan saldırılarla ilgili önlem alacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu'nun "Biz bu saldırı kampanyasından etkilenerek kendi karar süreçlerimizi değiştirmeyeceğiz. Bu yalanları demokratik süreçleri tıkamak için üretiyorlar. Bizi kötü göstermek için üretiyorlar. Biz asla bunlara prim vermeyeceğiz" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

CHP'yi kötü göstermek amacıyla yapılan saldırıların özellikle sosyal medya üzerinden yürütüldüğüne işaret eden Kılıçdaroğlu'nun söz konusu kampanyalara karşı CHP'nin demokratik düzeninin kesintisiz işlemesi ve karar alma süreçlerinin devam etmesi konusunda kararlılığını vurguladığı ifade edildi.

'SİSTEM DEĞİŞTİRİLDİ'

CHP'de bazı kritik toplantılarda bilgilerin sızmasını engellemek amacıyla kullanılan sinyal engelleyici sistemin, 27 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantıda ortam dinlemesini engellemek amacıyla daha güçlü bir sistemle değiştirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yeni jammer sisteminin özellikle ortam dinlemelerini engellemek amacıyla her MYK toplantısında kullanılacağı ifade ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da genel merkezde bundan sonra gerçekleştirilecek bütün kritik toplantılarda jammer sisteminin kullanılması talimatı verdiği de öğrenildi.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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