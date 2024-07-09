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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e destek! 'Ben de katılacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e destek! 'Ben de katılacağım'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.07.2024 19:43
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CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya paylaşımına CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Emekli maaşları ve asgari ücret için eylem çağrısı yapan Özgür Özel'in çağrısına sosyal medya hesabından 'Ben de katılacağım' yanıtını verdi. İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e destek! 'Ben de katılacağım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılması için Türk halkına seslenerek saat 21.00'da ışıkları yakıp kapatma eyleminde bulunulmasını istedi.

"ZAM İSTİYORSAN IŞIKLARI YAKIN VE KAPATIN"

Özel, "Bütün Türkiye'ye sesleniyorum" diyerek sözlerine başlamasının ardından, "Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk. Eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, ışıkları yakın ve kapatın. Uzaydan görünecek. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak!" dedi.

CHP Gençlik Kolları ise sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Geçinemeyen gençler, asgari ücrete zam isteyenler, emekliler, hakkını alamayan emekçiler…
Zam isteyen bizimle ayağa kalksın! Işıklar uzaydan gözükecek. Hakkımızı söke söke alacağız!
SAAT 21.00’DE IŞIKLARI AÇIN, KAPATIN!"

CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Kılıçdaroğlı, "Ben de partimin bu eylemine destek olacak, saat:21.00 da ışıklarımı kötü ekonomiye, adaletsizliğe ve yoksulluğa hayır demek için söndürüp yakacağım…Bütün yurttaşlarımıza partimizin bu eylemine destek olma çağrısında bulunuyorum." diyerek CHP'ye destek verdi.


Express


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Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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