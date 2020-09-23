Kılıçdaroğlu’ndan Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianameye tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu "Sözüm Var" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamenin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Bu tür iddiaları aslında Selahattin Demirtaş alacak göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır. Ne söylemiş yani? 'Savcı dikkat etmek zorunda.' Savcı eleştirilmeyecek mi? Yargıç eleştirilmeyecek mi? Onlar eleştirinin tamamen dışında mı?
Adaletsizlik olacak, ben adaletsizliği eleştirmeyeceğim! Neden? "Efendim savcı bey rahatsız oluyor" olmaz efendim! Herkes eleştirinin ne kadar değerli olduğunu önce bilecek. Ve o eleştiriye kulak kabartacak.
Biz neden yargı bağımsızlığı temelden yara alıyor diyoruz? Bu nedenle. Eğer siz birinin söylediğini ertesi gün talimat olarak görüp hemen iddianame düzenlerseniz.... Öte yandan aylardır, yıllardır içeride olan hakkında bir iddianame dahi hazırlamazsanız, hapishanede biraz daha kalsın, biraz daha beklesin diye derseniz o ülkede adaletten söz edemezsiniz."
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın düğününün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu, “Bir savcı evlenebilir, evliliği kutlanabilir. Ama bir savcı evlenip soluğu Saray'da alamaz. Cumhuriyet yalnızca savcıların unvanında kullanılır. Eğer Saray'ın savcısıysanız Cumhuriyet Savcısı unvanını kullanmayacaksınız. Erdoğan'ın avukatlarının önünde hazır olda bekleyen savcılar olduğunu da biliyoruz.” dedi.
CHP’deki “Mustafa Kemal” ve “Atatürk” tartışmasına da değinen Kılıçdaroğlu, “Bu tartışmalar tamamen yapay. İster Gazi, ister Gazi Mustafa Kemal, ister Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ister Atatürk diyin, aynı kişiyi anlatıyorsunuz. Yapay tartışmalardan kaçınmak lazım. Bu yapay tartışmalar belli çevreler tarafından körükleniyor ‘acaba CHP’nin içini karıştırabilir miyiz’ diye. Yok, karışmaz” dedi.
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu desteklediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Canan Kaftancıoğlu il başkanımız, destekliyoruz. Canan Hanım’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü, Mustafa Kemal’i, Gazi Mustafa Kemal’i, Mareşal Mustafa Kemal’i sevmemesi mümkün mü? Kendi partisinin kurucusu. Bütün dünyanın geldiği nokta Gazi Mustafa Kemal’in geldiği nokta” dedi.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, İstanbul’da CHP üyesi sayısının düştüğü yönündeki açıklaması anımsatılan Kılıçdaroğlu, “Nereden biliyorlar? Bizim veriler açık. Bizim üye sayımız hiç azalmadı, sürekli artıyor. İstifa edenler, ölenler elbette var. AK Parti’nin üye sayısında ciddi bir düşüş oldu. Seçimlerde görevlendirdiğimiz ama sandık başına gitmeyen yaklaşık 30 kişinin de kaydını sildik” ifadelerini kullandı.