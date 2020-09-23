Kılıçdaroğlu’ndan Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianameye tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu "Sözüm Var" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamenin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu tür iddiaları aslında Selahattin Demirtaş alacak göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır. Ne söylemiş yani? 'Savcı dikkat etmek zorunda.' Savcı eleştirilmeyecek mi? Yargıç eleştirilmeyecek mi? Onlar eleştirinin tamamen dışında mı?

Adaletsizlik olacak, ben adaletsizliği eleştirmeyeceğim! Neden? "Efendim savcı bey rahatsız oluyor" olmaz efendim! Herkes eleştirinin ne kadar değerli olduğunu önce bilecek. Ve o eleştiriye kulak kabartacak.

Biz neden yargı bağımsızlığı temelden yara alıyor diyoruz? Bu nedenle. Eğer siz birinin söylediğini ertesi gün talimat olarak görüp hemen iddianame düzenlerseniz.... Öte yandan aylardır, yıllardır içeride olan hakkında bir iddianame dahi hazırlamazsanız, hapishanede biraz daha kalsın, biraz daha beklesin diye derseniz o ülkede adaletten söz edemezsiniz."