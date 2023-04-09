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Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! "Asıl gündemimiz bu" diyerek açıkladı: O kalırsa 100 lira olacak

09.04.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, "Biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, dövizler düşecek. Bunların hepsi mutlaka olacak. O kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira." ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu ve paylaştığı o video...

Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! "Asıl gündemimiz bu" diyerek açıkladı: O kalırsa 100 lira olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi. Evinin mutfağından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, iktidara eleştiride bulunarak, "O kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira." ifadelerini kullandı.

"YİĞİDİ MUHTAÇ ETTİLER KURU SOĞANA"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Soğan" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, geçen seçimde ustalık devri diye sattıkları şey, ülkemizi her alanda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan, dolan propagandasına başladılar. Gerçekleri örtbas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayı urgana benzetmeler gibi türlü türlü tuhaf, yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Aslında aklınızla alay ediyorlar. Kendi vatandaşlarına saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başka hiçbir şey kalmadı, hiçbir şeyleri yok.

vs

'YİĞİDİ MUHTAÇ ETTİLER KURU SOĞANA'

Bakınız, asıl gündemimiz bu. Vatandaşın asıl gündemi bu. Biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. O kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile kilosu 30 lira. Soğan bu ya, utanmıyorlar. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana. Bu arada ne söyleyeyim, her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alavereye dalavereye bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi, ister dindar, istar inançsız, ister Türk, ister Kürt, ister Sünni, ister Alevi olsun insan gibi insanlarla devam edeceğim. Benim tek kriterim budur."

İşte Kılıçdaroğlu'nun o videosu:

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