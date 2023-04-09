Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu, 'SanaSöz' etiketi ile "Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sana söz... Aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek."

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video:

Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. #SanaSöz pic.twitter.com/VmcvsY9Niz — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 9, 2023

CHP'NİN ADAY LİSTESİ YSK'YA SUNULDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

