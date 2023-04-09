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Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

09.04.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün duyurduğu seçim kampanyası videolarını paylaşmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kez de, "Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek." notuyla bir video paylaştı. İşte haberin detayları...

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu, 'SanaSöz' etiketi ile "Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sana söz... Aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video:

CHP'NİN ADAY LİSTESİ YSK'YA SUNULDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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