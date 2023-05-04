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Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 'Milli Savunma Sanayi' notuyla paylaştı

04.05.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir video paylaşımı geldi. Kılıçdaroğlu, videosunda "Kirli propagandalar devam ediyor. 'Bay Kemal gelecek, İHA'lar SİHA'lar hangara çekilecek, sosyal yardımlar kesilecek.' Tüm bu yalanları sesleri bile titremeden söylüyorlar. Biliyorum, büyük bir çoğunluğunuz bunların yalan olduğunun elbette farkında." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 'Milli Savunma Sanayi' notuyla paylaştı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Milli Savunma Sanayii" notuyla yeni bir video paylaştı.

"BAZI ŞEYLER KUTSALDIR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kirli propagandalar devam ediyor" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Efendim Bay Kemal gelecek, İHA'lar SİHA'lar hangara çekilecek, sosyal yardımlar kesilecek. Tüm bu yalanları sesleri bile titremeden söylüyorlar. Biliyorum büyük bir çoğunluğunuz bunların yalan olduğunun elbette farkında.

Yahu devletin savunmasını, ordusunu bile bir seçim propagandasına dönüştürdüler. Siz hiç böyle bir şey görünüz mü geçmişte? 100 yıllık savunma sanayimizin hiç böyle kullanıldığını gördünüz mü, duydunuz mu? Yapılmadı, vallahi yapılmadı. Neden? Çünkü bazı şeyler kutsaldır. Hepimizin ortak meselesidir. Burada bir ayrışma olmasın diye sorumlu bir siyasetçi bunu katiyen yapmaz. Ama Erdoğan nere, sorumluluk nere?"

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştı o video:


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Kemal Kılıçdaroğlu savunma sanayi

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