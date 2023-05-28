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Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'dayatma' demişti, seçim sonuçları sonrası Yavuz Ağıralioğlu paylaştı

28.05.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının açıklanmasının ardından Yavuz Ağıralioğlu'ndan açıklama geldi. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin öncesinde İYİ Parti'den istifa eden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada Erdoğan'ı tebrik etti. Ağıralioğlu, "Millet iradesi tecelli etti" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'dayatma' demişti, seçim sonuçları sonrası Yavuz Ağıralioğlu paylaştı

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olmasını ‘dayatma’ olarak tanımlayan ve İYİ Parti'den sert sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçları sonrası açıklamalarda bulundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık yüzde 52 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası, bir paylaşım yapan Ağıralioğlu, Erdoğan'ı tebrik etti.

Paylaştığı mesajında Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Millet iradesi tecelli etti; Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum. Şimdi, sarıp sarmalanacak 85 milyon millet ve hizmeti görülecek koca bir devlet var!

Seçim sonuçları, vatana, millete, Türk dünyasına ve gönül coğrafyamıza hayırlı olsun."

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