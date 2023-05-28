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  4. Son dakika | Oy verme işlemi tamamlandı! YSK'dan ilk açıklama: Kurulumuza şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadı

Son dakika | Oy verme işlemi tamamlandı! YSK'dan ilk açıklama: Kurulumuza şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadı

28.05.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye seçim heyecanını bir kez daha yaşamaya devam ediyor. 28 Mayıs 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı. 2 adaylı seçimde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayımının başlamasıyla gözler seçim yasaklarının kaldırılacağı saate çevrilirken YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti. Yener, "Kurulumuza şu ana kadar yansıyan, seçim sonuçlarına etki edecek herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmadı" dedi.

Son dakika | Oy verme işlemi tamamlandı! YSK'dan ilk açıklama: Kurulumuza şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadı

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye bugün 13. cumhurbaşkanını belirlemek üzere bir kez daha sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı 2. tur seçim sürecinde saat 08.00 itibarıyla açılan sandıklarda oy kullanma işlemi 17.00'de sonlandı.

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YSK'DAN İLK AÇIKLAMA! "SEÇİM SONUÇLARINA ETKİ EDECEK OLUMSUZ DURUM YANSIMADI"

YSK Başkanı Ahmet Yener, sandıkların kapanmasının ardından ilk açıklamayı yapmak üzere kameralar karşısına geçti. Yener açıklamasında şunları kaydetti:

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"Bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır. Süreç içerisinde kurulumuza getirilen itirazlarda değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir.

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Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli olan personelimize il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize sandıklarda görev alan tüm görevlilere ve bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize ve süreci baştan beri bizimle birlikte takip eden siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum.

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Seçimlerin Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar.”

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Yayım yasağı hakkında da konuşan Yener, kurulun toplanarak bu konuyu görüşeceğini söyledi.

Sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı Sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı

(İHA)


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