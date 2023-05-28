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  4. SON DAKİKA | YSK seçim yasaklarını kaldırdı! Ankara'da sandıklar açılmaya başladı: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar...

SON DAKİKA | YSK seçim yasaklarını kaldırdı! Ankara'da sandıklar açılmaya başladı: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar...

28.05.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Ankara seçim sonuçları... Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bugün ikinci kez sandık başına gitti. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı ikinci turda Ankara'daki sonuçlar merak ediliyor. YSK'nın yasakları kaldırmasıyla birlikte Ankara'da seçimi kimin önde götürdüğü de netleşti. İşte Ankara 28 Mayıs seçim sonuçları...

SON DAKİKA | YSK seçim yasaklarını kaldırdı! Ankara'da sandıklar açılmaya başladı: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar...

Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? Türkiye, ikinci kez sandık başına gitti. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 artı 1'lik oyu alamaması sonrasında milyonlarca vatandaş, bugün oyunu kullandı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı ikinci turda gözler sonuçlara çevrildi. Ankara'da hangi adayın önde götürdüğü merak ediliyor.

ANKARA'DA KİM ÖNDE?

YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Ankara'da hangi adayın seçimi önde götürdüğü ortaya çıktı. İşte Ankara 28 Mayıs seçim sonuçları...

AA'ya göre açılan sandık 35,66, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55,64, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,36 oy aldı.

ANKA'ya göre açılan sandık yüzde 39,9, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,29, Kemal Kılıçdaroğlu 49,71 oy aldı.

İLK TURDA NE OLMUŞTU?

Ankara'da 14 Mayıs'taki ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.32 oy aldı.

Ankara'da milletvekili seçiminde CHP yüzde 34,06, AK Parti yüzde 33,15, İYİ Parti 13,81, MHP yüzde 7,31 oy almıştı.


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