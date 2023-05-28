HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | İzmir'den ilk seçim sonuçları geldi ! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte açılan sandıklardan güncel oy oranları...

Son dakika | İzmir'den ilk seçim sonuçları geldi ! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte açılan sandıklardan güncel oy oranları...

28.05.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye 13. cumhurbaşkanını belirlemek üzere Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandık başına giderek oyunu kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 81 ilden sandık sonuçları da açıklanmaya başladı. Peki İzmir'de 2. tur yarışını hangi aday önde götürüyor? İşte İzmir'den gelen sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güncel oy oranları...

Son dakika | İzmir'den ilk seçim sonuçları geldi ! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte açılan sandıklardan güncel oy oranları...

Son dakika haberi: 14 Mayıs'ta ilk turu tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasıyla bugün milyonlarca vatandaş bir kez daha oy kullandı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı 2. tur seçiminde oy verme işlemi için süre saat 17.00'de sona erdi.

İZMİR'DEN İLK SONUÇLAR GELDİ

YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte İzmir'de merak edilen sandık sonuçları gelmeye başladı. İşte 28 Mayıs 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için İzmir'den gelen güncel sonuçlar...

ANADOLU AJANSINA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 35.39
Kemal Kılıçdaroğlu: 64.61

ANKA'YA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 34.45
Kemal Kılıçdaroğlu: 65.55

14 MAYIS 1. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI

14 Mayıs'ta 50 milyonun üstünde seçmen oy kullanmıştı. YSK'nın kesin sonuçlarına göre adaylardan Recep Tayyip Erdoğan toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu, geçerli oyların yüzde 49,52'sini almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise toplam 24 milyon 595 bin 178 oy ile geçerli oyların yüzde 44,88'ini almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da seçim sonuçları belli olmaya başladı!İstanbul'da seçim sonuçları belli olmaya başladı!
Seçim günü hava durumu nasıl?Seçim günü hava durumu nasıl?
Erdoğan 'Herkes sandığa gitmeli' deyip çağrıda bulundu!Erdoğan 'Herkes sandığa gitmeli' deyip çağrıda bulundu!
Anahtar Kelimeler:
İzmir cumhurbaşkanlığı

En Çok Okunan Haberler

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Dikkat çeken 'sandık' mesajı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Dikkat çeken 'sandık' mesajı

Binali Yıldırım'ın eşine sorduğu soru kahkahalara neden oldu!

Binali Yıldırım'ın eşine sorduğu soru kahkahalara neden oldu!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.