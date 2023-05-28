Son dakika | İzmir'den ilk seçim sonuçları geldi ! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte açılan sandıklardan güncel oy oranları...

Son dakika haberi: 14 Mayıs'ta ilk turu tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasıyla bugün milyonlarca vatandaş bir kez daha oy kullandı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı 2. tur seçiminde oy verme işlemi için süre saat 17.00'de sona erdi.

İZMİR'DEN İLK SONUÇLAR GELDİ

YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte İzmir'de merak edilen sandık sonuçları gelmeye başladı. İşte 28 Mayıs 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için İzmir'den gelen güncel sonuçlar...

ANADOLU AJANSINA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 35.39

Kemal Kılıçdaroğlu: 64.61

ANKA'YA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 34.45

Kemal Kılıçdaroğlu: 65.55

14 MAYIS 1. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI

14 Mayıs'ta 50 milyonun üstünde seçmen oy kullanmıştı. YSK'nın kesin sonuçlarına göre adaylardan Recep Tayyip Erdoğan toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu, geçerli oyların yüzde 49,52'sini almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise toplam 24 milyon 595 bin 178 oy ile geçerli oyların yüzde 44,88'ini almıştı.

