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Son dakika: YSK yasakları kaldırdı! İstanbul'da seçim sonuçları belli olmaya başladı: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar...

28.05.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi | 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları... Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bugün ikinci kez sandık başına gitti. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı ikinci turda sonuçlar merak ediliyor. YSK'nın yasakları kaldırmasıyla birlikte seçimi kimin önde götürdüğü de netleşti. Anadolu Ajansı ilk verileri Erdoğan yüzde 50,69, Kılıçdaroğlu yüzde 49,31 oy oranı şeklinde açıkladı. İşte seçim sonuçları...

Son dakika: YSK yasakları kaldırdı! İstanbul'da seçim sonuçları belli olmaya başladı: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar...

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? Türkiye ikinci kez sandık başına gitti. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 artı 1'lik oyu alamaması sonrasında milyonlarca vatandaş, 28 Mayıs'ta tekrar oyunu kullandı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı ikinci turda gözler sonuçlara çevrildi.

Seçimin hangi adayın önde götürdüğü merak ediliyor. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte hangi adayın seçimi önde götürdüğü ortaya çıktı. İşte 28 Mayıs seçim sonuçları...

ANADOLU AJANSINA GÖRE ANLIK İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: % 50,34

Kemal Kılıçdaroğlu:% 49,66

ANKA'YA GÖRE ANLIK İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: % 47,75

Kemal Kılıçdaroğlu: %52,25

14 MAYIS SEÇİMİNDE İSTANBUL'DA HANGİ ADAY NE KADAR OY ALMIŞTI?

Türkiye'de en fazla seçmene sahip olup, en fazla milletvekilini Meclis'e gönderen İstanbul’da 14 Mayıs gecesi cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,55, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,69 oy almıştı.


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