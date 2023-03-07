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Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasından sonra paylaştı! Ümit Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım: "Herkes söyledi, sıra bizde"

07.03.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerdeki siyasi hareketlilik, dün akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Diğer muhalefet partilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında nasıl bir tutum takınacağı merak edilirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasından sonra paylaştı! Ümit Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım: "Herkes söyledi, sıra bizde"

Geçtiğimiz günlerde, ittifak kurma çalışmaları yürüttüğü Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile yollarını ayırdıklarını duyuran Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından "Şimdi sıra bizde" mesajı verdi.

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"Zafer Partisi diğer siyasi partilere sığınmacılar meselesi başta olmak üzere nasıl bir çok şeyi öğretti ise Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin siyasetin eşantiyonu değil, devletin ve milletin taşıyıcı kolonları olduğunu öğretecek. Herkes söyleyeceğini söyledi.Şimdi sıra bizde."

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