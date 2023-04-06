Kılıçdaroğlu'nun yanında konuştu, HDP'li Sırrı Sakık'a yanıt verdi! DSP lideri Aksakal'dan canlı yayında dikkat çeken gönderme

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere 38 gün kala parti ziyaretlerine hız verdi. Sabah saatlerinde Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül'ü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Demokrat Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'la görüştü. Görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçerken Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın sözlerine gönderme yaparak "Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir." dedi. Söz konusu ifadeler basın toplantısına damga vurdu. İşte tüm detaylar...

ÖNCE SARIGÜL SONRA AKSAKAL'LA GÖRÜŞTÜ

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 38 gün kala siyaset gündemi de hızlandı. Parti ziyaretlerine ağırlık veren Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün iki partiyi ziyaret etti. Sabah saatlerinde Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'le görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra Demokrat Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

İKİ LİDERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından DSP Genel Merkezi önünde kurulan platformda iki lider ortak bir basın açıklaması yaptı.

KILIÇDAROĞLU: 15 MAYIS'TA YENİ BİR TÜRKİYE'YE UYANACAĞIZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada "Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Baharı göreceğiz, kucaklaşmayı, huzuru, birlikte olmayı göreceğiz. Siyasal partiler arasındaki dayanışmayı göreceğiz. Bizim açımızdan bütün bunlar çok önemli. Düşüncelerimi sayın genel başkan ve arkadaşlarına ilettim" dedi.

AKSAKAL'DAN HDP'Lİ SIRRI SAKIK'IN SÖZLERİNE GÖNDERME

Daha sonra söz alan DSP lideri Önder Aksakal, ziyaretleri dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve heyetine teşekkür ederken kısa bir açıklama yaptı. Aksakal'ın açıklamasında HDP'li Sırrı Sakık'ın "100 yıllık Cumhuriyet geçmişi ile hesaplaşacağız" açıklamalarına yönelik kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Aksakal'ın açıklamaları şöyle;

"Demokrasinin en güzel tarafı siyasi partilerin diyaloglarını sağlıklı bir şekilde yapılmasıdır. Demokrasi geleneklerine yakışan bir seçim olmasını diliyorum.

DSP olarak onursal genel başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız öğreti ve birikimle milliyetçi, vatansever emekten yana sol politikalarımızla 100 yıllık cumhuriyet değerleri ve bölünmez bir bütün olarak tam bağımsız Türkiye kararımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

"CUMHURİYETİMİZİN 100 YILLIK GEÇMİŞİ İLE HESAPLAŞMA HAYALLERİ KURANLARA..."

DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. Kıbrıs çok önemlidir, mavi vatan çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini ayıran en önemli özellik ise kürsel emperyalist yapılarla kadim Türk devletinin arasında bir seçim olduğudur. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir."