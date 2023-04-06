Cumhur İttifakı ortak liste yapacak mı? AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklama

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda. Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi. Siyasilerin yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Katıldığı canlı yayında konuşan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ortak liste olacak mı sorusuyla ilgili olarak "Biz 81 ilin tamamında kendi listemizi çıkaracağız. Bunun aksini tartışmadık düşünmedik" dedi.

İşte Yavuz'un açıklamaları:

AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ TAMAMLANDI MI?

Bu sürece çok erken başladık. Bu dün başlamış değil. Mülakatlarımızı yaptık temayük yoklamaları gerçekleşti. Sonuçlar ortaya çıktı üst kurul da çalışmalarını hızlandırdı. Pazar gününden önce listeler son şeklini alacak.

CUMHUR İTTİFAKI ORTAK LİSTE YAPACAK MI?

İttifakın içinde yer almış her parti barajı aşacak demektir. Ancak otomatik olarak milletvekili çıkaracağı anlamına gelmiyor. Biz 81 ilin tamamında kendi listemizi çıkaracağız. Cumhur İttifakı içindeki partilerin de kendi listeleri ile seçime gitmek gibi bir düşünceleri var. Bunun aksini tartışmadık düşünmedik. Daha 4 gün var bundan sonra ne olur ne olmaz bilmem. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ayrı liste yapıyor. Gidişat o ki partiler kendi logoları ile seçime girecek gibi hareket ediyorlar.

ÜÇ DÖNEM KURALI İŞLETİLECEK Mİ?

Değişimin önceki seçimlerden fazla olacağını düşünüyorum. Tam bir karar vermiş değiliz şu anda. Üst kurul çalışmalarına baktığımda üç dönem kuralının kapsamının genişletilerek uygulanabileceğini görüyorum.

LİSTEDE SÜPRRİZ İSİMLER OLACAK MI?

Elbette olabilir. Olabilecektir diye düşünüyorum. En geç pazar günü belli olacak. Ben de 4 dönem milletvekili olarak bu kuralın genişletilerek uygulanmasının partimize faydasının olacağını düşünüyorum. Bizim için makamlar önemli değil.

HÜDA PAR'A KAÇ ADAYLIK BİŞR KONTEJYAN VERİLİYOR?

8-9'dan çok daha az kontenjan verilecek.

SEÇİM BEYANNAMESİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI MI?

En geç 11'inde aday tanıtım programında seçim beyannamesini deklare edeceğiz. Çok önemli şeyler var beyannamede.

