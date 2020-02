Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki hafta FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım

"AFAD'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM" AFAD'a özellikle teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil, AFAD'ın çadırları vardı. Kendilerine teşekkür ettim. Deprem ile mücadelenin iki ayağı vardır. Birincisi tedbir almaktır. Burası deprem bölgesi, bilim insanları söylüyor. Burası deprem bölgesi ise deprem olduğunda insanlar ölmesin diye tedbir alacaksın, binayı depreme dayanıklı yapacaksın. Deprem oldu, binalar yıkıldı. Yıkılabilir. Onun adı kriz yönetimidir. Önlem almadığınız için insanlar ölüyor.

"SURİYELİLER MİLLETİN BAŞINA BELA OLACAKLAR"



Astana bitti, Soçi bitti bir sürü laf dolaşıyor ortada kabak bizim başımıza patlıyor. Ben bunları söylediğim zaman rahatsız oluyorlar. Keşke bunların hiçbirisi olmasa da biz başka şeyleri konuşabilsek. Sığınmacılar gelecek şimdi. Bu Suriyeliler emin olun, milletin başına bela olacaklar kardeşim. 50 sefer söyledim. Trump, 'vatandaşlığa niye almıyorsunuz?' diyor. Sen al. Daha zenginsin. Şimdi gelecekler. Burada da önlem alınması lazım. Dışişleri Bakanı'na da söyledim. Buradan terör unsurları Türkiye'ye girerse, çünkü silahlı bırakıp gelecek, bela olursa faturayı bu millet ödeyecek.

5 MADDELİK İDLİB ÖNERİSİ



5 maddelik bir öneri. Yine sorumluluk hissediyorum. Öneri getiriyoruz;

1- İdlib'deki Mehmetçiğimizin can güvenliği her şeyden önemlidir. Suriye'deki tüm Mehmetçiklerimizin can güvenliği için tüm askeri ve diplomatik adımlar atılmalıdır.

2- Türkiye Soçi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklı oluşan koşullar için Rusya ile İdlib'i yeniden değerlendirmelidir. Gerekirse yeni bir ateşkes hattı belirlenmeli, Türk askeri buna göre pozisyon almalı.