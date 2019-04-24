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Kılıçdaroğlu: Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine yumruk atan Osman Sargün'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla ilgili, "Bir siyasal baskı olmasa, böyle bir tablo ortaya çıkmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine yumruk atan Osman Sargün'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla ilgili, "Bir siyasal baskı olmasa, böyle bir tablo ortaya çıkmaz" dedi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Uysal ve Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.
'DEMOKRASİMİZİN OKSİJENİ TÜKENMEK ÜZERE'
DP Genel Başkanı Uysal, hem 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunmak, hem de ülkenin içinde bulunduğu siyasi iklimi değerlendirmek üzere böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Bugün, Türkiye'de üzülerek ifade ediyorum; demokrasimizin oksijeni tükenmek üzeredir. Siyasi rekabetin, partilerin, aktörlerin arasındaki meşru çizgilerin bilerek ve isteyerek silinmeye çalışıldığı bir dönemin içerisindeyiz. Bütün bunlara rağmen bir yerel seçimi geride bıraktık. Acılarda bile bir araya gelemez hale getirilmek istenen, ortak paydayı, müşterek değerlerin, siyasi alanda bir rekabet unsuru haline getirilmek istenildiğini görüyoruz. Hepimizin ortak çabası, Türkiye'nin meselelerini demokratik kanallara aktarabilmesidir."
'BU LİNÇ GİRİŞİMİ, AFFEDİLECEK BİR OLAY DEĞİL'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise, Uysal ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Gerçekten de toplum olarak fazla gerildik. Tasada ve kıvançta beraber olan toplumlar, milletler huzur içinde yaşarlar. Dolayısıyla biz farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, tasada ve kıvançta beraber olmalıyız. Beraber şarkılar söylemeliyiz, beraber türküler söylemeliyiz. Beraber sevinmeliyiz, beraber üzülmeliyiz. Sevinçlerimizi çoğaltmalıyız. Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi, affedilecek bir olay değildir; ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız. Toplumu fazla germemek zorundayız. Ben, her konuşmamda bir şekliyle ifade ediyorum. Ben, bu milletin ferasetine ve sağduyusuna güveniyorum. Bütün bunları aşacağız. Bütün bu gerginlikleri aşacağız ve yeniden Türkiye'ye huzurun gelmesi ki bizim siyasi söylemimizdir, yeniden Türkiye'ye baharın gelmesi için çaba harcayacağız. Bahar geldi, o baharı bütün Türkiye coğrafyasına yayacağız. Bizim temel hedeflerimizden birisi budur."
'SİYASAL BASKI OLMASA BÖYLE BİR TABLO ORTAYA ÇIKMAZ'
Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kendisine yumrukla saldıran Osman Sarıgün'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla ilgili, "Bir siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Bunun ötesinde farklı bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
TAŞLANAN MİNİBÜS PARTİYE GETİRİLDİ
Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı sırasında taşlanarak camları kırılan ve tekmelenen minibüsü, parti genel merkezi önüne getirildi. Partiye gelenler, bir süre bina önünde park halinde duracağı öğrenilen aracın fotoğraflarını çekti.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu: Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmazKılıçdaroğlu: Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmazKılıçdaroğlu: Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmazKılıçdaroğlu: Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz

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