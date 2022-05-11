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Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı! 'Erdoğan ve AB suçludur'

11.05.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili kendisine yönelik açıklamalara cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak son 11 yılda yaptığı konuşmaları paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa ülkeleridir" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı! 'Erdoğan ve AB suçludur'

Türkiye'de sığınmacılarla ilgili tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılar üzerinden kendisine yönelttiği ifadelere yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Sığınmacılarla ilgili olarak son 11 yılda yaptığı konuşmaları paylaşan Kılıçdaroğlu "Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa ülkeleridir" dedi.

ERDOĞAN: SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız" dedi.

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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız

"BU KONUNUN SUÇLULARI ERDOĞAN VE AB'DİR"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili son 11 yılda yaptığı açıklamaların videosunu yayınladı. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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"Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir."


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Avrupa Birliği Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP

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