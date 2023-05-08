Kılıçdaroğlu terör örgütü elebaşlarının ‘destek’ videoları hakkında konuştu! ‘Akıl var mantık var…’

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu çekilirse Millet İttifakı'na destek veririm' teklifini değerlendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SORUNSUZ HİÇBİR ALANIMIZ YOK, SARAY HARİÇ"

"Seçim ilk turda biter. Seçim meydanları güzel diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Meydanlar demokrasi istiyor, ekonominin düzelmesini istiyor. Çıkış istiyor, umut istiyor, bahar istiyor. Sorunsuz hiçbir alanımız yok, saray hariç. Onun dışında her kesim sorunlardan çıkmak, kurtulmak istiyor."

ERZURUM'DAKİ OLAYLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Elinde Türk bayrağı olan 7-8 yaşındaki bir çocuğa kim hangi gerekçeyle taş atar. Hangi vicdan sahibi buna evet der? Elinde taş olan kişiler bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar. Bütün bu olayların temel sorumlusu sarayda oturan kişidir. Toplumu bu kadar germenin mantığı var mı? Bu seçim sürecinde bir kez dahi adını ağzıma almadım. Hayatımda hiç duymadığım yalanları bu dönemde duydum. Bu kadar karalamaların olduğu bir seçim hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Son başvurulan ve sorunların çözüldüğü makamdır. Bırakmışsınız orayı, devlet sahipsiz kaldı, asıl beka sorunu budur."

MUHARREM İNCE'NİN TEKLİFİ

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu çekilirse Millet İttifakı'na destek veririm' teklifini değerlendirerek,

"Biz yolumuza bakıyoruz. İnce'ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem ama medyada da yer aldı. İnce ile görüşmemizden sonra Engin Altay'ı Muharrem Bey'e gönderdim." dedi.

"TAVRIM SON DERECE NET"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Geçmişe yönelik yapacağımız sorgulama kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar ile ilgilidir. Bununla ilgili tavrım son derece net. Kim olursa olsun babam bile olsa yolsuzluk yapmış ve ben göz yummuşsam ben devleti yönetemem. Sayın Davutoğlu da sayın Babacan'ın da hayatlarına, mal varlıklarına bakın. Biz demokrasi için bir araya gelmiş kişileriz. Üç yıl içinde yoksulluğu bitireceğim. Biz altı lider bir aradayız. Doğal olarak CHP listelerinden aday olanlar kendi partilerine gideceklerdir. Hiçbir tartışma olmasın diye 2 bin 400 maddelik metin hazırladık. Her alanda neyi öngörüyorsa hepsi orada var. Altı lider imzalamışız. Dolayısıyla hiçbir ihtilaf çıkmayacak."

HDP'NİN DESTEĞİ

HDP'nin seçimlerde vereceği desteğe yönelik soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir. 'Terör örgütünün adını niye seslendirmiyorsun' diyorlar. Açın MSB'nin, TSK'nın sitesini "bölücü terör örgütü" ifadesini kullanırlar. Bunlar kendi çocuklarını paralı askere gönderdiler, ben göndermedim. Şimdi onlar mı vatansever ben mi? Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi, Putin'in kapısında nefes aldı. Yahu şehit edilen bizim askerlerimizi, senin orada ne işin var? Gitti, koridorda bekletti, kronometreyi çalıştırdı. Hani dünya lideriydin!"

"Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 'Arap dünyasına karışmayın' denmiştir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu bir bataklık. Söyledik, uyardık, yapma dedik. 'Büyük Ortadoğu'nun eşbaşkanıyım' dedi. Buyur başkan, ne yapıyorsun sen! Düne kadar hakaret ettikleri adamların kapısına gittiler para dilenmeye. Türkiye'yi dilenci durumuna düşürmeye kimin hakkı var?" dedi.

'DEEPFAKE' İDDİALARI

"İletişim Başkanlığı kendi görevini yapmıyor." diyen Kılıçdaroğlu, "Başkanlıkta çalışanların tamamı devlet memuru ama tamamı siyasallaşmış, AK Parti'ye çalışıyorlar. Kimlerle çalıştığını biliyoruz, yurt dışına paraları nasıl gönderdiklerini, hangi şirketlerle, hackerlarla anlaştıklarını da biliyoruz. Bu ülkenin hala namuslu, görevini yapan devlet memurları var ve bu gidişten rahatsızlar. Bunlar bu gidişin düzelmesi için elbette ki gelip bilgi veriyorlar. Devlete sadık, devletini seven, gidişten rahatsız olan ve bunun düzelmesini isteyen bürokrasi var bu ülkede. Bürokrasi tümüyle ele geçirilmiş değil. Erzurum'a saldırıya bile kendileri yaptılar diyenlerden her şey beklenir. İletişim Başkanlığı yalan üretme makinesi şu anda." ifadelerini kullandı.

İLK İCRAATI NE OLACAK?

"Seçilirse ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Savurganlığı önleme kararnamesi yayınlayacağım." dedi.