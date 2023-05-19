Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı! 'Vatan borcu' vurgusu: Öyle içi boş bir çağrı değil bu

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videolara bir yenisini daha ekledi. "Vatan borcu" notuyla video paylaşan Kılıçdaroğlu, yurt dışında yaşayan seçmenlere çağrıda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



Yarın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, güzel ülkemizin geleceği için bir kez daha sandık başına gidecek. Gurbette olan, sıla hasreti çeken soydaşlarımız, vatandaşlarımız, dünyanın neresinde olursanız olun bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur. Çünkü bu mesele artık bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu seferki ise ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin, etrafınızdakileri de sandığa getirin."

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video:





