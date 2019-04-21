HABER

Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde saldırı (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:53 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU'NUN SIĞINDIĞI EVİN SAHİBİ KONUŞTU Ankara'nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı sonrası sığındığı evin sahibi Rahim Doruk, yaşanan olayı anlattı.

Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde saldırı (5)

KILIÇDAROĞLU'NUN SIĞINDIĞI EVİN SAHİBİ KONUŞTU
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı sonrası sığındığı evin sahibi Rahim Doruk, yaşanan olayı anlattı. Cenaze namazı sonrası evine doğru gittiğini söyleyen Doruk, bu sırada kalabalık bir grubun evine doğru geldiğini söyledi. Birilerinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evine girmek istediğini söylediğini belirten Doruk, "Bu esnada itişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun orada olduğunu görmedim. Bu esnada ben kapının önüne kadar geldim. Eşim korkudan kapıyı kilitlemiş, eşime kapıyı açması için yalvardım. Arkadan yüklenen bir grup vardı ve ben eziliyordum. Ben hala Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmemiştim. Daha sonra kapı açıldı, içeri girdik" dedi.
'EŞİMDEN BİR BARDAK SU İSTEDİ'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'misafir olmak zorunda kaldık, kusura bakma' dediğini aktaran Doruk, şöyle konuştu:
"Benim evime sığınacağını rüyamda görsem inanmazdım. Kendi kendime düşünüyordum, 'Kemal Bey evimde, dışarıdaki insanlar onu linç etmek istiyor, bana ve evime zarar verir mi?' diye. Kemal Bey daha sonra eşimden bir bardak su istedi, eşim de su verdi. Yaklaşık 2 saat içeride oturduk. Daha sonra komutanlarımız geldi. Onlardan sonra Emniyet Müdür geldi. Kemal Bey onları gördükten sonra rahatladı. Kemal Bey'de herhangi bir darp izi görmedim, yüzünde yumruk izi yoktu. Ben de bu olaydan çok etkilendim. Daha sonra bakanlarımız geldi. Onlar da Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nu eşi de aradı. O sırada Kemal Beyi içeriden çıkarmak istediler. Kemal Beyi çıkartıp bir araca bindirdiler. Ben o esnada dışarı çıkamadım. Hiç bir suçum olmamasına rağmen vatandaşın tepkisini alıyorum. Türk İslam âdetinde misafiri kapıdan kovmak, evine geleni kovmak bizim fıtratımıza yakışmaz. Biz doğru olanı yaptık. İnsanlar bilmese de rabbim biliyor. Şehit bizim şehidimiz. Biraz daha sakinlik, anlayış, hoşgörü rica ediyorum."

FOTOĞRAFLI

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Erdoğan TÜRGEV yurdunu ziyaret ettiErdoğan TÜRGEV yurdunu ziyaret etti
SOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kestiSOLOTÜRK İskenderun’da nefesleri kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener'den saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret!

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

Saldırı sonrası CHP'den flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.