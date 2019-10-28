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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, cumhuriyete ve demokrasiye kalpten bağlı milletimizin verdiği güçle büyük ve kalıcı hedeflerine mutlaka ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesiyle perçinlediği, "kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyeti'nin" 96'ıncı yaşını kutlayan Kılıçdaroğlu, özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet'in temelinde, mevcut anayasada da vurgulanan "demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti." anlayışının bulunduğunu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Hukukun üstünlüğüne inanmış bizlerin, bugün verdiği Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırma mücadelesinin de meşru dayanağı budur. Vatandaşlarımızın kalıcı huzur ve adalet talebine ancak Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırdığımızda ulaşılabilecektir. Atatürk'ün 'Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, kazanılan zaferler kalıcı olmaz uyarısı da özgürlük ve bağımsızlığımızın yol haritası niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu tablonun, "Atatürk'ün uyarısının aksine üretmeyen, savurgan, liyakatsiz, yandaşları koruyan ve dışa bağımlı bir politika izlenmesi sonucu" oluştuğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle kadınlar ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz, bu ekonomi politikasının getirdiği ağır yükün altında ezilmektedir. Ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ve eşsiz iradesiyle Milli Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla tamamlamış ve Cumhuriyet'i kurmuş olan ülkemiz, bugün de içinde bulunduğu zor koşulları ortadan kaldıracak birikime sahiptir. Bu bağlamda unutulmamalıdır ki martın sonunun getirdiği bahar, geniş bir mutabakata dayalı demokrasi mücadelesinin ilk neticesidir. Türkiye, cumhuriyete ve demokrasiye kalpten bağlı milletimizin verdiği güçle büyük ve kalıcı hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bu duygu ve inançla 96'ıncı yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

(AA)

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29 Ekim Cumhuriyet Kılıçdaroğlu

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