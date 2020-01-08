Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen 4 asker için Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu mesajında, "Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

