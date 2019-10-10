Kılıçdaroğlu'ndan şehit vatandaşlar için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda şehit olan vatandaşlar için taziye mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa ve Mardin'den maalesef acı haberler art arda geldi. Terör örgütü üyelerinin, sınır ötesinden yerleşim yerlerini hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

