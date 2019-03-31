KİLİS SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 186Açılan Sandık Oranı : % 87,32Kullanılan Oy : 42.270Geçerli Oy : 42.209Katılım Oranı : % 76,79
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,4620.456MHPÖMER YABANCI% 33,4514.119İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,277.288SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 0,4167DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,1669BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,1147DİĞER% 0,0940TKPİLKER BUĞDAY% 0,0523* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 66,67Katılım Oranı : % 90,62
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 52,78408MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 46,31358CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 0,524BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,262SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,131MUSABEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 75Katılım Oranı : % 84,84
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,52221MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,25207İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,231POLATELİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 82,52
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAKKI ÇELİK% 61,56362CHPMUSTAFA POLAT% 38,44226
Okuyucu Yorumları 0 yorum