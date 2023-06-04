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Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

04.06.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.Ç. yönetimindeki otomobil, B.Ö. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet ile Kilis-Gaziantep karayolu Söğütlü Dere mesire alanı yakınında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan aynı aileden M.Ö, S.Ö. ve E.Ö. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı. Yol kaza nedeniyle bir süre kapalı kaldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kilis

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