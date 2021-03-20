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Kilis’e atılan roketlerin hesabı soruldu

20.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütünün Kilis’e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG’ye ait 20’den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’e düşen roketlerle ilgili olarak, “Yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil.

Terör örgütünün Kilis’e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG’ye ait 20’den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’e düşen roketlerle ilgili olarak, “Yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG’ye söz konusu saldırının ardından, "verilen cevabın" detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, düşen roketlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara cezalandırma atışları gerçekleştirdi.
Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat’ta teröristlere ait hedefler TSK’ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu. Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20’den fazla hedef imha edildi. Atışlar sonucu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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