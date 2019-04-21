Kilise yerine kafeteryada Paskalya Bayramı kutlaması

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde terör örgütü mensuplarının hendek ve barikat olaylarında tahrip edilen 17'nci yüzyılda inşa edilen ve Avrupa Birliği Kültürel Mirası'nın en prestijli ödülüne sahip Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde devam eden restorasyon nedeniyle Ermeniler, Paskalya Bayramı'nı bir kafeteryada yaptıkları etkinlikle kutladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Kilise Vakfı ile cemaat üyelerinin katkılarıyla, 2011 yılında ibadete açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ne, Avrupa Birliği Kültürel Mirası'nın en prestijli ödülüne sahip. 2015 yılının Aralık ayı ile 2016 Mart ayları arasında Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki 6 mahallede yapılan hendek- barikat operasyonları sırasında hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları nedeniyle Paskal Bayramı, bir kafeteryada yapılan etkinlikle kutlandı.

'BURUKLUK YAŞIYORUZ'

Ermeni cemaati ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katımıyla kutlanan Paskal Bayramı'nda konuşan Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gaffur Türkay, kilisenin restorasyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yapıldığını söyledi. Paskalya Bayramı'nı Surp Giragos Kilisesi'nde kutlayamadıkları için burukluk yaşadıklarını anlatan Türkay, "Bugün 'Zadik' diye tabir ettiğimiz, kimisinin de paskalya olarak bildiği bayramımızdır. Diyarbakır'da tüm bayramlarımızı, her zaman olduğu gibi bugün de kutluyoruz. Fakat burada ufak bir burukluğumuz var. Sur'da yaşanan çatışmalardan sonra, 4-5 yıldır orası kapalı olduğu ve Sur'da kilisede yapma şansımız olmadığı için bugün burada Ermeni cemaati ve değerli diğer halklardaki insanların katılımıyla bayramımızı böyle kahvaltı şeklinde kutlamaya çalışıyoruz. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sağ olsunlar ilgi gösterdiler. İhaleyi açtılar. Kendileri ödemeyi yapmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne protokol yaptılar. İhalesi bitti, Vakıflar Genel Müdürlüğü şu anda kilisemizin tamirine başladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, kilisemiz şu anda onarılıyor" dedi.

'ERMENİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KİLİSE'

Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin Ermeniler için çok önemli bir kilise olduğunu anlatan Türkay, "Diyarbakır'da az olmamıza rağmen kilisemizde yaptığımız paskalyalarda tüm haklar, tüm inanç grupları katılıyorlardı ve daha coşkulu geçiyordu. Umut ediyorum ki o coşkulu bayramları da yapacağız. Dini ritüeller olarak bizde bayramda çörek olur, renkli yumurta olur, semboldür bunlar. Bunlarla dini ritüeller eşliğinde yapılıyor. Ama burada kilise ortamı olmadığı için sadece insanlarımızla bir kahvaltıda bir araya gelme fırsatını yaratmaya çalıştık ve şu anda bayramımızı o anlamda kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Kahvaltının ardından Hıristiyanlar, inançları gereği renkli yumurtaları tokuşturdu, bayramlarını kutladı.